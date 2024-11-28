https://ria.ru/20241128/putin-1986200933.html
Путин рассказал о планах по российскому вооружению
Путин рассказал о планах по российскому вооружению - РИА Новости, 28.11.2024
Путин рассказал о планах по российскому вооружению
Президент России Владимир Путин заявил, что у России в ближайшем будущем могут появиться и другие вооружения. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:15
2024-11-28T13:15
2024-11-28T13:51
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одкб
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у России в ближайшем будущем могут появиться и другие вооружения."В нашем меню этого класса продуктов, если можно так выразиться, в ближайшем будущем могут появиться и другие продукты, как в таких случаях говорят, клиент безусловно будет доволен", - сказал Путин во время выступления на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.
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россия, одкб, владимир путин, касым-жомарт токаев, казахстан, астана, безопасность
Россия, Новое оружие России, ОДКБ, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Астана, Безопасность
Путин рассказал о планах по российскому вооружению
Путин: у России в ближайшее время могут появиться и другие вооружения