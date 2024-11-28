Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о планах по российскому вооружению - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
 
13:15 28.11.2024 (обновлено: 13:51 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986200933.html
Путин рассказал о планах по российскому вооружению
Путин рассказал о планах по российскому вооружению - РИА Новости, 28.11.2024
Путин рассказал о планах по российскому вооружению
Президент России Владимир Путин заявил, что у России в ближайшем будущем могут появиться и другие вооружения. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:15
2024-11-28T13:51
россия
новое оружие россии
одкб
владимир путин
касым-жомарт токаев
казахстан
астана
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg
АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у России в ближайшем будущем могут появиться и другие вооружения."В нашем меню этого класса продуктов, если можно так выразиться, в ближайшем будущем могут появиться и другие продукты, как в таких случаях говорят, клиент безусловно будет доволен", - сказал Путин во время выступления на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.
https://ria.ru/20241128/putin--1986210454.html
https://ria.ru/20241128/putin-1986209715.html
россия
казахстан
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_548:0:3279:2048_1920x0_80_0_0_eb66201de0641231c3b2e33a66595e74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, одкб, владимир путин, касым-жомарт токаев, казахстан, астана, безопасность
Россия, Новое оружие России, ОДКБ, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Астана, Безопасность
Путин рассказал о планах по российскому вооружению

Путин: у России в ближайшее время могут появиться и другие вооружения

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у России в ближайшем будущем могут появиться и другие вооружения.
"В нашем меню этого класса продуктов, если можно так выразиться, в ближайшем будущем могут появиться и другие продукты, как в таких случаях говорят, клиент безусловно будет доволен", - сказал Путин во время выступления на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Владимир Путин во время визита в Казахстан - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Россия ответит на удары западным дальнобойным оружием, заявил Путин
Вчера, 13:41
Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.
Президент РФ Владимир Путин на заседании в узком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Россия вынуждена пойти на испытания "Орешника", заявил Путин
Вчера, 13:39
 
Новое оружие РоссииРоссияОДКБВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевКазахстанАстанаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала