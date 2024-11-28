Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал ракету X-101 аналогом Storm Shadow - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 28.11.2024 (обновлено: 13:23 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986199961.html
Путин назвал ракету X-101 аналогом Storm Shadow
Путин назвал ракету X-101 аналогом Storm Shadow - РИА Новости, 28.11.2024
Путин назвал ракету X-101 аналогом Storm Shadow
Президент России Владимир Путин назвал российскую ракету Х-101 аналогом Storm Shadow, SCALP и Taurus. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:13
2024-11-28T13:23
владимир путин
россия
казахстан
касым-жомарт токаев
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882674551_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6639397a7f06b38d619c5e14efb70c58.jpg
АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал российскую ракету Х-101 аналогом Storm Shadow, SCALP и Taurus.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне."Ракета воздушного базирования "Storm Shadow", французская "SCALP" и немецкий "Taurus" имеют боевую часть где-то 450-480 килограммов в тратиловом эквиваленте, дальность 500-650 километров, 650 – это как раз немецкая ракета "Taurus". Российский аналог этих систем – это ракета воздушного базирования Х-101, имеет сопоставимую по мощности боевую часть, но значительно превышает каждую из систем европейского производства по дальности", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986203771.html
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882674551_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ffc12cebd02bd53882b9acd6537adeea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, казахстан, касым-жомарт токаев, одкб
Владимир Путин, Россия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ
Путин назвал ракету X-101 аналогом Storm Shadow

Путин заявил, что ракета X-101 является аналогом Storm Shadow, SCALP и Taurus

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал российскую ракету Х-101 аналогом Storm Shadow, SCALP и Taurus.
Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
"Ракета воздушного базирования "Storm Shadow", французская "SCALP" и немецкий "Taurus" имеют боевую часть где-то 450-480 килограммов в тратиловом эквиваленте, дальность 500-650 километров, 650 – это как раз немецкая ракета "Taurus". Российский аналог этих систем – это ракета воздушного базирования Х-101, имеет сопоставимую по мощности боевую часть, но значительно превышает каждую из систем европейского производства по дальности", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Путин рассказал о готовых к применению системах "Орешник"
Вчера, 13:20
 
Владимир ПутинРоссияКазахстанКасым-Жомарт ТокаевОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала