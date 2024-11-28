https://ria.ru/20241128/putin-1986199961.html

Путин назвал ракету X-101 аналогом Storm Shadow

Путин назвал ракету X-101 аналогом Storm Shadow - РИА Новости, 28.11.2024

Путин назвал ракету X-101 аналогом Storm Shadow

Президент России Владимир Путин назвал российскую ракету Х-101 аналогом Storm Shadow, SCALP и Taurus. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T13:13

2024-11-28T13:13

2024-11-28T13:23

владимир путин

россия

казахстан

касым-жомарт токаев

одкб

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал российскую ракету Х-101 аналогом Storm Shadow, SCALP и Taurus.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне."Ракета воздушного базирования "Storm Shadow", французская "SCALP" и немецкий "Taurus" имеют боевую часть где-то 450-480 килограммов в тратиловом эквиваленте, дальность 500-650 километров, 650 – это как раз немецкая ракета "Taurus". Российский аналог этих систем – это ракета воздушного базирования Х-101, имеет сопоставимую по мощности боевую часть, но значительно превышает каждую из систем европейского производства по дальности", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986203771.html

россия

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владимир путин, россия, казахстан, касым-жомарт токаев, одкб