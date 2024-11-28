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Россия ответит на удары западным дальнобойным оружием, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:41 28.11.2024 (обновлено: 14:05 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin--1986210454.html
Россия ответит на удары западным дальнобойным оружием, заявил Путин
Россия ответит на удары западным дальнобойным оружием, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
Россия ответит на удары западным дальнобойным оружием, заявил Путин
Россия будет отвечать на продолжающиеся удары западным дальнобойным оружием, в том числе возможным продолжением боевых испытаний "Орешника", заявил президент РФ РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:41
2024-11-28T14:05
специальная военная операция на украине
россия
казахстан
астана
владимир путин
касым-жомарт токаев
одкб
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия будет отвечать на продолжающиеся удары западным дальнобойным оружием, в том числе возможным продолжением боевых испытаний "Орешника", заявил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, как уже было сказано, мы будем отвечать, в том числе и возможным продолжением испытаний "Орешника" в боевых условиях", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне. В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
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россия, казахстан, астана, владимир путин, касым-жомарт токаев, одкб
Специальная военная операция на Украине, Россия, Казахстан, Астана, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ
Россия ответит на удары западным дальнобойным оружием, заявил Путин

Путин заявил, что РФ ответит на продолжающиеся удары дальнобойным оружием Запада

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время визита в Казахстан
Владимир Путин во время визита в Казахстан - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин во время визита в Казахстан
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия будет отвечать на продолжающиеся удары западным дальнобойным оружием, в том числе возможным продолжением боевых испытаний "Орешника", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, как уже было сказано, мы будем отвечать, в том числе и возможным продолжением испытаний "Орешника" в боевых условиях", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Украина решилась на беспрецедентный шаг
15 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКазахстанАстанаВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевОДКБ
 
 
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