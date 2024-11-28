https://ria.ru/20241128/putin--1986210454.html

Россия ответит на удары западным дальнобойным оружием, заявил Путин

Россия ответит на удары западным дальнобойным оружием, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024

Россия ответит на удары западным дальнобойным оружием, заявил Путин

Россия будет отвечать на продолжающиеся удары западным дальнобойным оружием, в том числе возможным продолжением боевых испытаний "Орешника", заявил президент РФ РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T13:41

2024-11-28T13:41

2024-11-28T14:05

специальная военная операция на украине

россия

казахстан

астана

владимир путин

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия будет отвечать на продолжающиеся удары западным дальнобойным оружием, в том числе возможным продолжением боевых испытаний "Орешника", заявил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, как уже было сказано, мы будем отвечать, в том числе и возможным продолжением испытаний "Орешника" в боевых условиях", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне. В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

россия

казахстан

астана

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россия, казахстан, астана, владимир путин, касым-жомарт токаев, одкб