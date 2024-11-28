https://ria.ru/20241128/putin--1986202302.html
Аналоги "Орешника" появятся не скоро, заявил Путин
Аналоги "Орешника" появятся не скоро, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
Аналоги "Орешника" появятся не скоро, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что аналоги "Орешника" в мире появятся ещё не скоро. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:18
2024-11-28T13:18
2024-11-28T13:29
специальная военная операция на украине
владимир путин
первый запуск ракеты "орешник"
ракета "орешник"
россия
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касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что аналоги "Орешника" в мире появятся ещё не скоро."И наконец, новейшая гиперзвуковая ударная система "Орешник" в неядерном исполнении. Мы вынуждены были пойти на её испытания в боевых условиях, именно вынуждены, как я уже сказал, в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей ракетами ATACMS и Storm Shadow. Аналогов "Орешника" в мире, конечно, нет. И, думаю, подобные аналоги появятся не скоро", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Первый запуск ракеты "Орешник", Ракета "Орешник", Россия, Курская область, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ
Аналоги "Орешника" появятся не скоро, заявил Путин
Путин заявил, что аналоги "Орешника" в мире появятся еще не скоро