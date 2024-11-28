https://ria.ru/20241128/putin--1986202302.html

Аналоги "Орешника" появятся не скоро, заявил Путин

Аналоги "Орешника" появятся не скоро, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024

Аналоги "Орешника" появятся не скоро, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что аналоги "Орешника" в мире появятся ещё не скоро. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T13:18

2024-11-28T13:18

2024-11-28T13:29

специальная военная операция на украине

владимир путин

первый запуск ракеты "орешник"

ракета "орешник"

россия

курская область

казахстан

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что аналоги "Орешника" в мире появятся ещё не скоро."И наконец, новейшая гиперзвуковая ударная система "Орешник" в неядерном исполнении. Мы вынуждены были пойти на её испытания в боевых условиях, именно вынуждены, как я уже сказал, в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей ракетами ATACMS и Storm Shadow. Аналогов "Орешника" в мире, конечно, нет. И, думаю, подобные аналоги появятся не скоро", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

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владимир путин, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник", россия, курская область, казахстан, касым-жомарт токаев, одкб