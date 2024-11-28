https://ria.ru/20241128/priamure-1986129793.html

В Приамурье пьяный отец устроил погоню по дороге за полураздетой дочкой

В Приамурье пьяный отец устроил погоню по дороге за полураздетой дочкой - РИА Новости, 28.11.2024

В Приамурье пьяный отец устроил погоню по дороге за полураздетой дочкой

Суд арестовал на двое суток жителя Завитинска в Приамурье, который пьяным избивал жену и гонялся за дочерью, выбежавшей полураздетой на дорогу, спасаясь от его... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T04:51

2024-11-28T04:51

2024-11-28T04:51

амурская область

россия

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 ноя – РИА Новости. Суд арестовал на двое суток жителя Завитинска в Приамурье, который пьяным избивал жену и гонялся за дочерью, выбежавшей полураздетой на дорогу, спасаясь от его побоев, сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области. В ноябре о домашнем насилии несовершеннолетняя девочка сообщила в дежурную часть. Полицейские направились по адресу проживания, где увидели бежавшую по обочине дороги девочку без обуви и верхней одежды, в руках она держала маленького ребенка. За ней бежал мужчина, но, увидев автомобиль полиции, развернулся и побежал обратно. Девочка сообщила полицейским, что это её отец и он избивает дома мать. Сотрудники отвезли ребёнка в отделение полиции и направились к ним домой. На кухне они обнаружили, что пьяный мужчина избивает ногами сожительницу, лежащую на полу. На требование прекратить гражданин не отреагировал, в итоге его остановили силой. Как рассказал сам амурчанин, он выпивал вместе с подругами. Увидев, как дочь красится косметикой, у них завязался конфликт, после чего он не помнит событий. "Около 4 лет назад я перенес операцию на головном мозге, после чего имеются провалы в памяти. Мне нельзя употреблять алкоголь, но вчера я захотел выпить, так как семейные проблемы накопились", - рассказал мужчина. Завитинский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении мужчины, который неповиновился законному требованию сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ). Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 2 суток, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241106/ekaterinburg-1982184976.html

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амурская область, россия, происшествия