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Более 20 стран передали подарки для солдат в зону спецоперации
Более 20 стран передали подарки для солдат в зону спецоперации - РИА Новости, 28.11.2024
Более 20 стран передали подарки для солдат в зону спецоперации
Россияне и граждане более двадцати стран, в том числе недружественных, в рамках акции Россотрудничества "Мы с вами" передали новогодние подарки российским... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T22:21
2024-11-28T22:21
2024-11-28T22:21
специальная военная операция на украине
в мире
москва
венгрия
куба
ян гагин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россияне и граждане более двадцати стран, в том числе недружественных, в рамках акции Россотрудничества "Мы с вами" передали новогодние подарки российским солдатам в зону спецоперации, заявили РИА Новости в пресс-службе агентства. Акция "Мы с вами" организована Россотрудничеством, Русскими домами за рубежом и соотечественниками. В течение месяца желающие приносили в Русские дома теплые вещи, продукты питания, подарки, письма, детские рисунки, памятные сувениры, которые затем были собраны и отправлены в Москву. В акции приняли участие соотечественники и граждане Венгрии, Кубы, Перу, Монголии, Панамы, Мексики, Индии, Эфиопии, Гватемалы, Италии, Испании, Белоруссии, Кипра, Турции, Польши, Казахстана, Узбекистана, Китая, Чили, Колумбии, Таиланда и других стран. При содействии советника главы ДНР Яна Гагина груз был доставлен для подразделений на южнодонецком направлении. "Приятно, что в разных частях мира люди неравнодушны к тому, что происходит здесь... Посылки передали даже из стран, которые являются нашими оппонентами. Многие граждане, которые передавали подарки, рисковали попасть на карандаш полиции в своих странах, потому что в этих странах не приветствуется поддержка России... Эта акция очень ценна. Каждый из наших бойцов понимает, что они бьются не просто за свою землю, но за весь Русский мир", - сказал Гагин.
https://ria.ru/20240611/pisma-1952270526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, венгрия, куба, ян гагин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Венгрия, Куба, Ян Гагин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Более 20 стран передали подарки для солдат в зону спецоперации
Россияне и граждане более двадцати стран передали новогодние подарки бойцам СВО