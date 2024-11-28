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Более 20 стран передали подарки для солдат в зону спецоперации

Более 20 стран передали подарки для солдат в зону спецоперации - РИА Новости, 28.11.2024

Более 20 стран передали подарки для солдат в зону спецоперации

Россияне и граждане более двадцати стран, в том числе недружественных, в рамках акции Россотрудничества "Мы с вами" передали новогодние подарки российским... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T22:21

2024-11-28T22:21

2024-11-28T22:21

специальная военная операция на украине

в мире

москва

венгрия

куба

ян гагин

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россияне и граждане более двадцати стран, в том числе недружественных, в рамках акции Россотрудничества "Мы с вами" передали новогодние подарки российским солдатам в зону спецоперации, заявили РИА Новости в пресс-службе агентства. Акция "Мы с вами" организована Россотрудничеством, Русскими домами за рубежом и соотечественниками. В течение месяца желающие приносили в Русские дома теплые вещи, продукты питания, подарки, письма, детские рисунки, памятные сувениры, которые затем были собраны и отправлены в Москву. В акции приняли участие соотечественники и граждане Венгрии, Кубы, Перу, Монголии, Панамы, Мексики, Индии, Эфиопии, Гватемалы, Италии, Испании, Белоруссии, Кипра, Турции, Польши, Казахстана, Узбекистана, Китая, Чили, Колумбии, Таиланда и других стран. При содействии советника главы ДНР Яна Гагина груз был доставлен для подразделений на южнодонецком направлении. "Приятно, что в разных частях мира люди неравнодушны к тому, что происходит здесь... Посылки передали даже из стран, которые являются нашими оппонентами. Многие граждане, которые передавали подарки, рисковали попасть на карандаш полиции в своих странах, потому что в этих странах не приветствуется поддержка России... Эта акция очень ценна. Каждый из наших бойцов понимает, что они бьются не просто за свою землю, но за весь Русский мир", - сказал Гагин.

https://ria.ru/20240611/pisma-1952270526.html

москва

венгрия

куба

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, москва, венгрия, куба, ян гагин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)