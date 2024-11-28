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Более 20 стран передали подарки для солдат в зону спецоперации - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:21 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/podarki-1986339136.html
Более 20 стран передали подарки для солдат в зону спецоперации
Более 20 стран передали подарки для солдат в зону спецоперации - РИА Новости, 28.11.2024
Более 20 стран передали подарки для солдат в зону спецоперации
Россияне и граждане более двадцати стран, в том числе недружественных, в рамках акции Россотрудничества "Мы с вами" передали новогодние подарки российским... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T22:21
2024-11-28T22:21
специальная военная операция на украине
в мире
москва
венгрия
куба
ян гагин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россияне и граждане более двадцати стран, в том числе недружественных, в рамках акции Россотрудничества "Мы с вами" передали новогодние подарки российским солдатам в зону спецоперации, заявили РИА Новости в пресс-службе агентства. Акция "Мы с вами" организована Россотрудничеством, Русскими домами за рубежом и соотечественниками. В течение месяца желающие приносили в Русские дома теплые вещи, продукты питания, подарки, письма, детские рисунки, памятные сувениры, которые затем были собраны и отправлены в Москву. В акции приняли участие соотечественники и граждане Венгрии, Кубы, Перу, Монголии, Панамы, Мексики, Индии, Эфиопии, Гватемалы, Италии, Испании, Белоруссии, Кипра, Турции, Польши, Казахстана, Узбекистана, Китая, Чили, Колумбии, Таиланда и других стран. При содействии советника главы ДНР Яна Гагина груз был доставлен для подразделений на южнодонецком направлении. "Приятно, что в разных частях мира люди неравнодушны к тому, что происходит здесь... Посылки передали даже из стран, которые являются нашими оппонентами. Многие граждане, которые передавали подарки, рисковали попасть на карандаш полиции в своих странах, потому что в этих странах не приветствуется поддержка России... Эта акция очень ценна. Каждый из наших бойцов понимает, что они бьются не просто за свою землю, но за весь Русский мир", - сказал Гагин.
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венгрия
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в мире, москва, венгрия, куба, ян гагин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Венгрия, Куба, Ян Гагин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Более 20 стран передали подарки для солдат в зону спецоперации

Россияне и граждане более двадцати стран передали новогодние подарки бойцам СВО

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россияне и граждане более двадцати стран, в том числе недружественных, в рамках акции Россотрудничества "Мы с вами" передали новогодние подарки российским солдатам в зону спецоперации, заявили РИА Новости в пресс-службе агентства.
Акция "Мы с вами" организована Россотрудничеством, Русскими домами за рубежом и соотечественниками. В течение месяца желающие приносили в Русские дома теплые вещи, продукты питания, подарки, письма, детские рисунки, памятные сувениры, которые затем были собраны и отправлены в Москву. В акции приняли участие соотечественники и граждане Венгрии, Кубы, Перу, Монголии, Панамы, Мексики, Индии, Эфиопии, Гватемалы, Италии, Испании, Белоруссии, Кипра, Турции, Польши, Казахстана, Узбекистана, Китая, Чили, Колумбии, Таиланда и других стран.
При содействии советника главы ДНР Яна Гагина груз был доставлен для подразделений на южнодонецком направлении. "Приятно, что в разных частях мира люди неравнодушны к тому, что происходит здесь... Посылки передали даже из стран, которые являются нашими оппонентами. Многие граждане, которые передавали подарки, рисковали попасть на карандаш полиции в своих странах, потому что в этих странах не приветствуется поддержка России... Эта акция очень ценна. Каждый из наших бойцов понимает, что они бьются не просто за свою землю, но за весь Русский мир", - сказал Гагин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваВенгрияКубаЯн ГагинФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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