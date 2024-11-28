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Европарламент призвал ЕК предложить новый план финансирования Украины - РИА Новости, 28.11.2024
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08:50 28.11.2024 (обновлено: 09:19 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/plan-1986143029.html
Европарламент призвал ЕК предложить новый план финансирования Украины
Европарламент призвал ЕК предложить новый план финансирования Украины - РИА Новости, 28.11.2024
Европарламент призвал ЕК предложить новый план финансирования Украины
Депутаты Европейского парламента в резолюции по поддержке Украины хотят призвать Еврокомиссию предложить новый план финансирования Украины после 2027 года,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T08:50
2024-11-28T09:19
украина
россия
европа
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
андрюс кубилюс
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в резолюции по поддержке Украины хотят призвать Еврокомиссию предложить новый план финансирования Украины после 2027 года, следует из опубликованного на сайте ЕП проекта документа. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС в Будапеште заявила, что ЕС оказывает помощь Украине в виде макрофинансовой программы на 50 миллиардов евро, рассчитанной до 2027 года, а также кредита на 35 миллиардов с погашением из доходов от замороженных российских активов. По мнению фон дер Ляйен, такой помощи "должно хватить" по 2026 год. При этом, как считают эксперты, существует высокая вероятность, что на фоне сокращения или прекращения поддержки Украины новой американской администрацией Дональда Трампа, такая помощь будет неминуемо сокращаться и со стороны Евросоюза. "Европарламент призывает Еврокомиссию предложить долгосрочную финансовую помощь после 2027 года для восстановления Украины", - указывается в проекте резолюции ЕП. Там также в очередной раз призывают "разработать решения в рамках надежного правового режима, позволяющего конфисковывать российские государственные активы, замороженные ЕС". Европарламент проголосует по очередной резолюции в поддержку Украины в четверг на пленарной сессии в Страсбурге. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами - членами ЕС. Авторами очередного антироссийского документа выступили партии, традиционно поддерживающие политику главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, включая утвержденного накануне на пост еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Иммобилизованные активы России в крупнейшем в Европе бельгийском депозитарии Euroclear, как сообщалось в конце октября в пресс-релизе финансовой организации, с начала текущего года принесли процентный доход в размере 5,15 миллиарда евро. По данным организации, на конец сентября баланс Euroclear Bank составлял 216 миллиардов евро, из которых 176 миллиардов - это попавшие под санкции российские активы. В феврале этого года Совет Евросоюза утвердил решение по доходам от замороженных в ЕС российских активов, постановил учитывать их отдельно и хранить на специальных счетах. Депозитарии не могут использовать их по своему усмотрению. Совет ЕС 23 октября утвердил выделение кредита Украине в размере до 35 миллиардов евро на срок до 45 лет с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов.
https://ria.ru/20241128/evrosoyuz-1986135559.html
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украина, россия, европа, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, андрюс кубилюс, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, в мире
Украина, Россия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Андрюс Кубилюс, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент, В мире
Европарламент призвал ЕК предложить новый план финансирования Украины

ЕП призвал ЕК предложить новый план финансирования Украины после 2027 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип на здании Европарламента в Брюсселе
Логотип на здании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип на здании Европарламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в резолюции по поддержке Украины хотят призвать Еврокомиссию предложить новый план финансирования Украины после 2027 года, следует из опубликованного на сайте ЕП проекта документа.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС в Будапеште заявила, что ЕС оказывает помощь Украине в виде макрофинансовой программы на 50 миллиардов евро, рассчитанной до 2027 года, а также кредита на 35 миллиардов с погашением из доходов от замороженных российских активов. По мнению фон дер Ляйен, такой помощи "должно хватить" по 2026 год. При этом, как считают эксперты, существует высокая вероятность, что на фоне сокращения или прекращения поддержки Украины новой американской администрацией Дональда Трампа, такая помощь будет неминуемо сокращаться и со стороны Евросоюза.
«
"Европарламент призывает Еврокомиссию предложить долгосрочную финансовую помощь после 2027 года для восстановления Украины", - указывается в проекте резолюции ЕП.
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Там также в очередной раз призывают "разработать решения в рамках надежного правового режима, позволяющего конфисковывать российские государственные активы, замороженные ЕС".
Европарламент проголосует по очередной резолюции в поддержку Украины в четверг на пленарной сессии в Страсбурге. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами - членами ЕС. Авторами очередного антироссийского документа выступили партии, традиционно поддерживающие политику главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, включая утвержденного накануне на пост еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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Иммобилизованные активы России в крупнейшем в Европе бельгийском депозитарии Euroclear, как сообщалось в конце октября в пресс-релизе финансовой организации, с начала текущего года принесли процентный доход в размере 5,15 миллиарда евро. По данным организации, на конец сентября баланс Euroclear Bank составлял 216 миллиардов евро, из которых 176 миллиардов - это попавшие под санкции российские активы.
В феврале этого года Совет Евросоюза утвердил решение по доходам от замороженных в ЕС российских активов, постановил учитывать их отдельно и хранить на специальных счетах. Депозитарии не могут использовать их по своему усмотрению.
Совет ЕС 23 октября утвердил выделение кредита Украине в размере до 35 миллиардов евро на срок до 45 лет с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов.
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