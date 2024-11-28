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В петербургском ресторане отравились более 20 человек - РИА Новости, 28.11.2024
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20:50 28.11.2024 (обновлено: 20:59 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/peterburg-1986332362.html
В петербургском ресторане отравились более 20 человек
В петербургском ресторане отравились более 20 человек - РИА Новости, 28.11.2024
В петербургском ресторане отравились более 20 человек
В Санкт-Петербурге зарегистрировано более 20 случаев кишечной инфекции после посещения ресторана, в инфекционный стационар госпитализирован 21 человек, сообщает РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T20:50
2024-11-28T20:59
происшествия
здоровье - общество
санкт-петербург
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. В Санкт-Петербурге зарегистрировано более 20 случаев кишечной инфекции после посещения ресторана, в инфекционный стационар госпитализирован 21 человек, сообщает городское управление Роспотребнадзора. Ведомство начало санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией с 24 по 25 ноября восьми случаев кишечной инфекции у употреблявших кулинарную продукцию в предприятии общественного питания "Токио Сити" (ООО "ИНФИНИТИ", улица Сизова дом 9 лит. А). "По состоянию на 28 ноября 2024 года зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции. В инфекционный стационар госпитализирован 21 человек, у 12 заболевших в биологическом материале выявлена Salmonella", - говорится в сообщении. По сообщению ведомства, управление Роспотребнадзора организовало комплекс противоэпидемических мероприятий, провело дезинфекционные мероприятия. Ранее главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу сообщало, что следственные органы проводят проверку после сообщений СМИ о пищевом отравлении у посетителей ресторана на улице Сизова. Сообщалось, что по предварительным данным, было госпитализировано шесть человек.
https://ria.ru/20241112/kompensatsii-1983211243.html
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происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
В петербургском ресторане отравились более 20 человек

В Петербурге госпитализировали 21 человека после посещения ресторана Токио Сити

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. В Санкт-Петербурге зарегистрировано более 20 случаев кишечной инфекции после посещения ресторана, в инфекционный стационар госпитализирован 21 человек, сообщает городское управление Роспотребнадзора.
Ведомство начало санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией с 24 по 25 ноября восьми случаев кишечной инфекции у употреблявших кулинарную продукцию в предприятии общественного питания "Токио Сити" (ООО "ИНФИНИТИ", улица Сизова дом 9 лит. А).
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"По состоянию на 28 ноября 2024 года зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции. В инфекционный стационар госпитализирован 21 человек, у 12 заболевших в биологическом материале выявлена Salmonella", - говорится в сообщении.
По сообщению ведомства, управление Роспотребнадзора организовало комплекс противоэпидемических мероприятий, провело дезинфекционные мероприятия.
Ранее главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу сообщало, что следственные органы проводят проверку после сообщений СМИ о пищевом отравлении у посетителей ресторана на улице Сизова. Сообщалось, что по предварительным данным, было госпитализировано шесть человек.
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