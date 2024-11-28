https://ria.ru/20241128/peterburg-1986332362.html

В петербургском ресторане отравились более 20 человек

В петербургском ресторане отравились более 20 человек - РИА Новости, 28.11.2024

В петербургском ресторане отравились более 20 человек

В Санкт-Петербурге зарегистрировано более 20 случаев кишечной инфекции после посещения ресторана, в инфекционный стационар госпитализирован 21 человек, сообщает РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T20:50

2024-11-28T20:50

2024-11-28T20:59

происшествия

здоровье - общество

санкт-петербург

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. В Санкт-Петербурге зарегистрировано более 20 случаев кишечной инфекции после посещения ресторана, в инфекционный стационар госпитализирован 21 человек, сообщает городское управление Роспотребнадзора. Ведомство начало санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией с 24 по 25 ноября восьми случаев кишечной инфекции у употреблявших кулинарную продукцию в предприятии общественного питания "Токио Сити" (ООО "ИНФИНИТИ", улица Сизова дом 9 лит. А). "По состоянию на 28 ноября 2024 года зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции. В инфекционный стационар госпитализирован 21 человек, у 12 заболевших в биологическом материале выявлена Salmonella", - говорится в сообщении. По сообщению ведомства, управление Роспотребнадзора организовало комплекс противоэпидемических мероприятий, провело дезинфекционные мероприятия. Ранее главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу сообщало, что следственные органы проводят проверку после сообщений СМИ о пищевом отравлении у посетителей ресторана на улице Сизова. Сообщалось, что по предварительным данным, было госпитализировано шесть человек.

https://ria.ru/20241112/kompensatsii-1983211243.html

https://ria.ru/20241011/rospotrebnadzor-1977627760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)