https://ria.ru/20241128/peterburg-1986332362.html
В петербургском ресторане отравились более 20 человек
В петербургском ресторане отравились более 20 человек - РИА Новости, 28.11.2024
В петербургском ресторане отравились более 20 человек
В Санкт-Петербурге зарегистрировано более 20 случаев кишечной инфекции после посещения ресторана, в инфекционный стационар госпитализирован 21 человек, сообщает РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T20:50
2024-11-28T20:50
2024-11-28T20:59
происшествия
здоровье - общество
санкт-петербург
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. В Санкт-Петербурге зарегистрировано более 20 случаев кишечной инфекции после посещения ресторана, в инфекционный стационар госпитализирован 21 человек, сообщает городское управление Роспотребнадзора. Ведомство начало санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией с 24 по 25 ноября восьми случаев кишечной инфекции у употреблявших кулинарную продукцию в предприятии общественного питания "Токио Сити" (ООО "ИНФИНИТИ", улица Сизова дом 9 лит. А). "По состоянию на 28 ноября 2024 года зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции. В инфекционный стационар госпитализирован 21 человек, у 12 заболевших в биологическом материале выявлена Salmonella", - говорится в сообщении. По сообщению ведомства, управление Роспотребнадзора организовало комплекс противоэпидемических мероприятий, провело дезинфекционные мероприятия. Ранее главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу сообщало, что следственные органы проводят проверку после сообщений СМИ о пищевом отравлении у посетителей ресторана на улице Сизова. Сообщалось, что по предварительным данным, было госпитализировано шесть человек.
https://ria.ru/20241112/kompensatsii-1983211243.html
https://ria.ru/20241011/rospotrebnadzor-1977627760.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
В петербургском ресторане отравились более 20 человек
В Петербурге госпитализировали 21 человека после посещения ресторана Токио Сити