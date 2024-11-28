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В Крыму ответили на слова главы офиса Зеленского о переговорах с Россией - РИА Новости, 28.11.2024
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08:42 28.11.2024 (обновлено: 08:56 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/peregovory-1986142481.html
В Крыму ответили на слова главы офиса Зеленского о переговорах с Россией
В Крыму ответили на слова главы офиса Зеленского о переговорах с Россией - РИА Новости, 28.11.2024
В Крыму ответили на слова главы офиса Зеленского о переговорах с Россией
Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал пустозвонством выдвинутые главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком условия для начала... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T08:42
2024-11-28T08:56
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
заур смирнов
андрей ермак
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал пустозвонством выдвинутые главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком условия для начала переговоров с Россией. Ранее Ермак в статье для шведского издания Dagens industri заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине возможны только при условии возвращения границ к состоянию до начала СВО - на 23 февраля 2022 года. "Своими действиями киевский режим лишил себя права ставить какие-либо условия относительно возможных переговоров. Заявление Ермака не более чем пустозвонство. В нынешней ситуации мнение Киева никого не интересует, а будущее Украины будет зависеть от геополитических изменений, которые происходят в мире и в которых Россия играет ключевую роль", - сказал РИА Новости Смирнов. По его словам, ни о каком возвращении границ 1991 или 2022 года, о чем неоднократно заявляли киевские власти, не может идти и речи. "Распад Украины уже произошел, это подтверждают референдумы, которые состоялись в 2014 году в Крыму и в 2022 году в исторических регионах. Жители этих территорий высказались за нежелание далее находиться в составе Украины и воссоединились с Россией. При этом политика США и Запада способствует дальнейшему развалу Украины и превращению ее оставшихся территорий в квазигосударства", - подчеркнул Смирнов. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241128/bayden-1986131578.html
https://ria.ru/20241127/ermak-1986032082.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, заур смирнов, андрей ермак, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Заур Смирнов, Андрей Ермак, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Крыму ответили на слова главы офиса Зеленского о переговорах с Россией

Глава крымской миссии Смирнов назвал слова Ермака о переговорах пустозвонством

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал пустозвонством выдвинутые главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком условия для начала переговоров с Россией.
Ранее Ермак в статье для шведского издания Dagens industri заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине возможны только при условии возвращения границ к состоянию до начала СВО - на 23 февраля 2022 года.
«
"Своими действиями киевский режим лишил себя права ставить какие-либо условия относительно возможных переговоров. Заявление Ермака не более чем пустозвонство. В нынешней ситуации мнение Киева никого не интересует, а будущее Украины будет зависеть от геополитических изменений, которые происходят в мире и в которых Россия играет ключевую роль", - сказал РИА Новости Смирнов.
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По его словам, ни о каком возвращении границ 1991 или 2022 года, о чем неоднократно заявляли киевские власти, не может идти и речи.
«
"Распад Украины уже произошел, это подтверждают референдумы, которые состоялись в 2014 году в Крыму и в 2022 году в исторических регионах. Жители этих территорий высказались за нежелание далее находиться в составе Украины и воссоединились с Россией. При этом политика США и Запада способствует дальнейшему развалу Украины и превращению ее оставшихся территорий в квазигосударства", - подчеркнул Смирнов.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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