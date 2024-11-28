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Систему "Орешник" можно сделать еще более мощной, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:53 28.11.2024 (обновлено: 17:54 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986268591.html
Систему "Орешник" можно сделать еще более мощной, заявил Путин
Систему "Орешник" можно сделать еще более мощной, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
Систему "Орешник" можно сделать еще более мощной, заявил Путин
Систему "Орешник" можно сделать более мощной, заявил журналистам президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:53
2024-11-28T17:54
россия
днепропетровск
ссср
владимир путин
касым-жомарт токаев
первый запуск ракеты "орешник"
специальная военная операция на украине
ракета "орешник"
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Систему "Орешник" можно сделать более мощной, заявил журналистам президент России Владимир Путин. "Сила удара (у системы "Орешник" - ред.) колоссальная, но можно, конечно, добавить еще, и оно будет еще более мощным", - сказал Путин. Ранее Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
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россия
днепропетровск
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россия, днепропетровск, ссср, владимир путин, касым-жомарт токаев, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"
Россия, Днепропетровск, СССР, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Первый запуск ракеты "Орешник", Специальная военная операция на Украине, Ракета "Орешник"
Систему "Орешник" можно сделать еще более мощной, заявил Путин

Путин: системе "Орешник" можно добавить мощности

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску. Архивное фото
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Систему "Орешник" можно сделать более мощной, заявил журналистам президент России Владимир Путин.
"Сила удара (у системы "Орешник" - ред.) колоссальная, но можно, конечно, добавить еще, и оно будет еще более мощным", - сказал Путин.
Ранее Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровскСССРВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевПервый запуск ракеты "Орешник"Ракета "Орешник"
 
 
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