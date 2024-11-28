https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986268591.html

Систему "Орешник" можно сделать еще более мощной, заявил Путин

Систему "Орешник" можно сделать еще более мощной, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024

Систему "Орешник" можно сделать еще более мощной, заявил Путин

Систему "Орешник" можно сделать более мощной, заявил журналистам президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:53

2024-11-28T16:53

2024-11-28T17:54

россия

днепропетровск

ссср

владимир путин

касым-жомарт токаев

первый запуск ракеты "орешник"

специальная военная операция на украине

ракета "орешник"

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Систему "Орешник" можно сделать более мощной, заявил журналистам президент России Владимир Путин. "Сила удара (у системы "Орешник" - ред.) колоссальная, но можно, конечно, добавить еще, и оно будет еще более мощным", - сказал Путин. Ранее Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.

https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986204494.html

россия

днепропетровск

ссср

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россия, днепропетровск, ссср, владимир путин, касым-жомарт токаев, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"