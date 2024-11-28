https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986263569.html
Путин сравнил силу "Орешника" с метеоритом
Путин сравнил силу "Орешника" с метеоритом - РИА Новости, 28.11.2024
Путин сравнил силу "Орешника" с метеоритом
Президент России Владимир Путин сравнил силу "Орешника" с падением метеорита. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:31
2024-11-28T16:31
2024-11-28T16:50
ракета "орешник"
россия
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владимир путин
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сравнил силу "Орешника" с падением метеорита." Мощный удар - как метеорит падает", - сказал Путин журналистам, говоря об использованной РФ ракете "Орешник".По его словам, в "Орешнике" используются достаточно мощные элементы, которые разогреваются до 4 тысяч градусов, что сопоставимо с температурой на поверхности Солнца.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
https://ria.ru/20241128/putin-1986270442.html
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ракета "орешник", россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев
Ракета "Орешник", Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин сравнил силу "Орешника" с метеоритом
Путин сравнил силу "Орешника" с падением метеоритом