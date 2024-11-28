https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986263569.html

Путин сравнил силу "Орешника" с метеоритом

Путин сравнил силу "Орешника" с метеоритом - РИА Новости, 28.11.2024

Путин сравнил силу "Орешника" с метеоритом

Президент России Владимир Путин сравнил силу "Орешника" с падением метеорита. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:31

2024-11-28T16:31

2024-11-28T16:50

ракета "орешник"

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сравнил силу "Орешника" с падением метеорита." Мощный удар - как метеорит падает", - сказал Путин журналистам, говоря об использованной РФ ракете "Орешник".По его словам, в "Орешнике" используются достаточно мощные элементы, которые разогреваются до 4 тысяч градусов, что сопоставимо с температурой на поверхности Солнца.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.

https://ria.ru/20241128/putin-1986270442.html

россия

казахстан

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2024

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ракета "орешник", россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев