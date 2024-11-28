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Лидеры ОДКБ назвали сохранение правды о борьбе с нацизмом священным долгом - РИА Новости, 28.11.2024
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14:59 28.11.2024 (обновлено: 15:00 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/odkb-1986233391.html
Лидеры ОДКБ назвали сохранение правды о борьбе с нацизмом священным долгом
Лидеры ОДКБ назвали сохранение правды о борьбе с нацизмом священным долгом - РИА Новости, 28.11.2024
Лидеры ОДКБ назвали сохранение правды о борьбе с нацизмом священным долгом
Лидеры ОДКБ считают священным долгом сохранить правду об общей борьбе с нацизмом и не допустить рецидивов идеологии ненависти. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T14:59
2024-11-28T15:00
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Лидеры ОДКБ считают священным долгом сохранить правду об общей борьбе с нацизмом и не допустить рецидивов идеологии ненависти. Соответствующее заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов опубликовано на сайте Кремля. "Наш священный долг как победивших нацизм государств – сохранить для нынешних и будущих поколений правду об общей борьбе за освобождение мира от нацизма, не допустить рецидивов идеологии ненависти, экстремизма, дискриминации на этнической, расовой или религиозной почве и других бесчеловечных деяний", - говорится в заявлении.
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ОДКБ, Саммит ОДКБ, В мире, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945)
Лидеры ОДКБ назвали сохранение правды о борьбе с нацизмом священным долгом

Лидеры ОДКБ призвали не допустить рецидивов нацистской идеологии в мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин ина заседании в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
Президент РФ Владимир Путин ина заседании в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин ина заседании в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Лидеры ОДКБ считают священным долгом сохранить правду об общей борьбе с нацизмом и не допустить рецидивов идеологии ненависти.
Соответствующее заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов опубликовано на сайте Кремля.
"Наш священный долг как победивших нацизм государств – сохранить для нынешних и будущих поколений правду об общей борьбе за освобождение мира от нацизма, не допустить рецидивов идеологии ненависти, экстремизма, дискриминации на этнической, расовой или религиозной почве и других бесчеловечных деяний", - говорится в заявлении.
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