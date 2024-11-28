https://ria.ru/20241128/odkb-1986233391.html

Лидеры ОДКБ назвали сохранение правды о борьбе с нацизмом священным долгом

Лидеры ОДКБ назвали сохранение правды о борьбе с нацизмом священным долгом - РИА Новости, 28.11.2024

Лидеры ОДКБ назвали сохранение правды о борьбе с нацизмом священным долгом

Лидеры ОДКБ считают священным долгом сохранить правду об общей борьбе с нацизмом и не допустить рецидивов идеологии ненависти. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T14:59

2024-11-28T14:59

2024-11-28T15:00

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великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Лидеры ОДКБ считают священным долгом сохранить правду об общей борьбе с нацизмом и не допустить рецидивов идеологии ненависти. Соответствующее заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов опубликовано на сайте Кремля. "Наш священный долг как победивших нацизм государств – сохранить для нынешних и будущих поколений правду об общей борьбе за освобождение мира от нацизма, не допустить рецидивов идеологии ненависти, экстремизма, дискриминации на этнической, расовой или религиозной почве и других бесчеловечных деяний", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20241128/odkb-1986232927.html

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