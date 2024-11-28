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Путин обсудил с Токаевым создание новых маршрутов прокачки нефти и газа
Путин обсудил с Токаевым создание новых маршрутов прокачки нефти и газа - РИА Новости, 28.11.2024
Путин обсудил с Токаевым создание новых маршрутов прокачки нефти и газа
Президент России Владимир Путин рассказал, что обсуждал с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым создание новых маршрутов для прокачки российской нефти... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:56
2024-11-28T16:56
2024-11-28T17:01
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экономика
касым-жомарт токаев
владимир путин
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что обсуждал с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым создание новых маршрутов для прокачки российской нефти и газа в Китай через территорию Казахстана."Мы обсуждали и возможности создания новых маршрутов для прокачки наших продуктов нефти и газа в третьи страны, прежде всего в Китайскую Народную Республику. В том числе и через территорию Якутии или Казахстана", - заявил Путин журналистам.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
https://ria.ru/20241128/putin-1986272415.html
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в мире, казахстан, россия, китай, экономика, касым-жомарт токаев, владимир путин
В мире, Казахстан, Россия, Китай, Экономика, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Путин обсудил с Токаевым создание новых маршрутов прокачки нефти и газа
Путин обсудил с Токаевым создание новых маршрутов прокачки нефти и газа в Китай