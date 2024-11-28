В НАТО высказались об отправке войск на Украину
Рютте заявил, что не считает отправку сил НАТО на Украину мудрым решением
© AP Photo / Evan VucciСаммит НАТО
© AP Photo / Evan Vucci
Саммит НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не считает мудрым решением задействовать в конфликте на Украине силы альянса.
"Я думаю, что это не будет мудрым решением", - сказал он в ответ на вопрос ведущего телеканала Fox News, рассматривает ли альянс возможность задействовать войска, если третьи страны продолжат якобы оказывать поддержку России в конфликте.
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"На данный момент они (украинцы) в невыгодном положении", - подчеркнул генсек НАТО.
При этом в РФ обращали внимание на то, что у США нет доказательств присутствия военных из КНДР в зоне спецоперации. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на источник в армии республики передавало, что Сеул не спешит поддерживать заявления госдепа США о якобы участии военных КНДР в боях на территории Курской области.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР содержит статью об оказании военной помощи, но что Россия и КНДР будут делать в рамках этой статьи - это дело двух государств. Путин также отмечал, что в Москве никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к совместным договоренностям серьезно.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права.
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