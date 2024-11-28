https://ria.ru/20241128/nato-1986150360.html

В НАТО высказались об отправке войск на Украину

В НАТО высказались об отправке войск на Украину - РИА Новости, 28.11.2024

В НАТО высказались об отправке войск на Украину

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не считает мудрым решением задействовать в конфликте на Украине силы альянса. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T10:04

2024-11-28T10:04

2024-11-28T10:07

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не считает мудрым решением задействовать в конфликте на Украине силы альянса. "Я думаю, что это не будет мудрым решением", - сказал он в ответ на вопрос ведущего телеканала Fox News, рассматривает ли альянс возможность задействовать войска, если третьи страны продолжат якобы оказывать поддержку России в конфликте. По мнению Рютте, Украина начнет мирные переговоры только, когда почувствует, что может что-то получить от них. "На данный момент они (украинцы) в невыгодном положении", - подчеркнул генсек НАТО. Ранее заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель утверждал, что 10 тысяч военных из КНДР якобы участвуют в боевых действиях против ВСУ. При этом в РФ обращали внимание на то, что у США нет доказательств присутствия военных из КНДР в зоне спецоперации. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на источник в армии республики передавало, что Сеул не спешит поддерживать заявления госдепа США о якобы участии военных КНДР в боях на территории Курской области. Президент РФ Владимир Путин заявил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР содержит статью об оказании военной помощи, но что Россия и КНДР будут делать в рамках этой статьи - это дело двух государств. Путин также отмечал, что в Москве никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к совместным договоренностям серьезно. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права.

https://ria.ru/20241126/nato-1985874617.html

https://ria.ru/20241127/nato-1986049037.html

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