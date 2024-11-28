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История Москвы: масштабная выставка о культуре и быте столичных жителей - РИА Новости, 28.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 28.11.2024 (обновлено: 08:09 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/muzei-1985848896.html
История Москвы: масштабная выставка о культуре и быте столичных жителей
История Москвы: масштабная выставка о культуре и быте столичных жителей - РИА Новости, 28.11.2024
История Москвы: масштабная выставка о культуре и быте столичных жителей
Что находили в курганах, как одевались в эпоху Ивана Грозного, за что штрафовали извозчиков — об этом и многом другом можно узнать на выставке в Музее Москвы. О РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T08:00
2024-11-28T08:09
культура
культура
новости культуры
алексей саврасов
музей москвы
иван айвазовский
иван грозный
москва
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Жанна Старицына. Что находили в курганах, как одевались в эпоху Ивана Грозного, за что штрафовали извозчиков — об этом и многом другом можно узнать на выставке в Музее Москвы. О том, как устроена уникальная экспозиция, — в материале РИА Новости.Современный дизайн и археологические находкиБолее двух тысяч экспонатов — в таком объеме сокровища из коллекции музея представлены впервые. Это археологические находки, живопись, графика, фотографии, предметы декоративного искусства, редкие книги и многое другое."Есть женские украшения из первых дьяковских поселений, а есть предметы быта 1920-х. Многое мы показываем впервые. Как менялась Москва, можно увидеть по живописным и графическим работам Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Огюста Кадоля, Александра Лабаса, Роберта Фалька и, конечно, Аполлинария Васнецова, чьи акварели 1920-х представили образ древней столицы", — рассказывает генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова.Исторические артефакты на выставке сочетаются с современным дизайном. На белых минималистичных стенах рядом с экспонатами много рисунков, текстов, инфографики, карт и макетов. Некоторые предметы — под стеклом, другие — в открытых зонах: средневековые белокаменные надгробия, керамическая посуда, мебель в стиле модерн.От курганов до телеграфаПосетители проходят по всем эпохам Москвы, знакомясь с тем, как жили наши предки: во что одевались, чем занимались, как выглядели их дома и сам город в разные времена.Отдельная зона посвящена курганам и находкам из них. До XIII века сельское население Москвы сохраняло дохристианский погребальный обряд. Покойного укладывали на расчищенную площадку или в неглубокую яму, а рядом размещали все, что может понадобиться в загробном мире. В мужских захоронениях — инструменты и оружие, в женских — пряслица и украшения. Вы увидите ожерелья из стеклянных бус, сердолика и горного хрусталя с бронзовыми подвесками, перстни, металлические и стеклянные браслеты.В залах, посвященных техническому прогрессу, вы узнаете об особенностях использования телеграфа, увидите первые печатные машинки, телефоны, фотоаппараты. Выставка интересна как взрослым, так и детям — для них продуман специальный маршрут."Потайные шкафы и ящички на удобном для детей уровне рассказывают об играх, одежде, учебе маленьких москвичей с древности до ХХ века. Для незрячих и слабовидящих посетителей мы подготовили тактильные копии экспонатов — изразцы, предметы быта, оружие, а также модели жилых построек — от деревянной избы до авангардных домов первой трети ХХ века", — уточняет Анна Трапкова.Мир интересных фактовЕще одна особенность — множество подробностей о жизни москвичей разных эпох и социальных групп: где наши предки покупали продукты, чем освещали улицы, как вели домашние дела, устраивали быт. Оказывается, в дворянских домах XIX века жилые комнаты обычно располагались в антресолях с низкими потолками — так было легче их отапливать.Были очень важны визиты: родные или друзья могли прийти в гости к утреннему чаю — в 10 или 11 часов. А вот делами занимались с 12 до 14. Затем — обед, на который требовалось отдельное приглашение.Извозчики были обязаны "ехать всегда шагом", "ехать в один ряд", "не ругаться между собой и пассажирами бранными "площадными" словами", "не обращаться с животными жестоко: не ездить на больных лошадях и не бить кнутом". Имелась для них и система наказаний. За оставленную без присмотра лошадь полагался штраф в пять рублей или арест на четверо суток.Дополняют экспозицию мультимедийные игры и видеоинтервью с экспертами, которые подробно рассказывают о наиболее интересных артефактах.
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культура, новости культуры, алексей саврасов, музей москвы, иван айвазовский, иван грозный, москва, музеи, куда сходить , что посмотреть
Культура, Культура, Новости культуры, Алексей Саврасов, Музей Москвы, Иван Айвазовский, Иван Грозный, Москва, Музеи, куда сходить , что посмотреть
История Москвы: масштабная выставка о культуре и быте столичных жителей

В Музее Москвы открылась масштабная выставка о том, как жила столица

© Фото предоставлено пресс-службой Музея МосквыЭкспозиция "История Москвы" в Музее Москвы
Экспозиция История Москвы в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Жанна Старицына. Что находили в курганах, как одевались в эпоху Ивана Грозного, за что штрафовали извозчиков — об этом и многом другом можно узнать на выставке в Музее Москвы. О том, как устроена уникальная экспозиция, — в материале РИА Новости.

Современный дизайн и археологические находки

Более двух тысяч экспонатов — в таком объеме сокровища из коллекции музея представлены впервые. Это археологические находки, живопись, графика, фотографии, предметы декоративного искусства, редкие книги и многое другое.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея МосквыЭкспозиция "История Москвы" в Музее Москвы
Экспозиция История Москвы в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
Экспозиция "История Москвы" в Музее Москвы
"Есть женские украшения из первых дьяковских поселений, а есть предметы быта 1920-х. Многое мы показываем впервые. Как менялась Москва, можно увидеть по живописным и графическим работам Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Огюста Кадоля, Александра Лабаса, Роберта Фалька и, конечно, Аполлинария Васнецова, чьи акварели 1920-х представили образ древней столицы", — рассказывает генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова.
Исторические артефакты на выставке сочетаются с современным дизайном. На белых минималистичных стенах рядом с экспонатами много рисунков, текстов, инфографики, карт и макетов. Некоторые предметы — под стеклом, другие — в открытых зонах: средневековые белокаменные надгробия, керамическая посуда, мебель в стиле модерн.

От курганов до телеграфа

Посетители проходят по всем эпохам Москвы, знакомясь с тем, как жили наши предки: во что одевались, чем занимались, как выглядели их дома и сам город в разные времена.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея МосквыЭкспозиция "История Москвы" в Музее Москвы
Экспозиция История Москвы в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
Экспозиция "История Москвы" в Музее Москвы
Отдельная зона посвящена курганам и находкам из них. До XIII века сельское население Москвы сохраняло дохристианский погребальный обряд. Покойного укладывали на расчищенную площадку или в неглубокую яму, а рядом размещали все, что может понадобиться в загробном мире. В мужских захоронениях — инструменты и оружие, в женских — пряслица и украшения. Вы увидите ожерелья из стеклянных бус, сердолика и горного хрусталя с бронзовыми подвесками, перстни, металлические и стеклянные браслеты.
В залах, посвященных техническому прогрессу, вы узнаете об особенностях использования телеграфа, увидите первые печатные машинки, телефоны, фотоаппараты. Выставка интересна как взрослым, так и детям — для них продуман специальный маршрут.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея МосквыЭкспозиция "История Москвы" в Музее Москвы
Экспозиция История Москвы в Музее Москвы
Экспозиция "История Москвы" в Музее Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Музея МосквыЭкспозиция "История Москвы" в Музее Москвы
Экспозиция История Москвы в Музее Москвы
Экспозиция "История Москвы" в Музее Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
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© Фото предоставлено пресс-службой Музея МосквыЭкспозиция "История Москвы" в Музее Москвы
Экспозиция История Москвы в Музее Москвы
Экспозиция "История Москвы" в Музее Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Музея МосквыЭкспозиция "История Москвы" в Музее Москвы
Экспозиция История Москвы в Музее Москвы
Экспозиция "История Москвы" в Музее Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
4 из 4
Экспозиция "История Москвы" в Музее Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
1 из 4
Экспозиция "История Москвы" в Музее Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
2 из 4
Экспозиция "История Москвы" в Музее Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
3 из 4
Экспозиция "История Москвы" в Музее Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
4 из 4
"Потайные шкафы и ящички на удобном для детей уровне рассказывают об играх, одежде, учебе маленьких москвичей с древности до ХХ века. Для незрячих и слабовидящих посетителей мы подготовили тактильные копии экспонатов — изразцы, предметы быта, оружие, а также модели жилых построек — от деревянной избы до авангардных домов первой трети ХХ века", — уточняет Анна Трапкова.

Мир интересных фактов

Еще одна особенность — множество подробностей о жизни москвичей разных эпох и социальных групп: где наши предки покупали продукты, чем освещали улицы, как вели домашние дела, устраивали быт. Оказывается, в дворянских домах XIX века жилые комнаты обычно располагались в антресолях с низкими потолками — так было легче их отапливать.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея МосквыЭкспозиция "История Москвы" в Музее Москвы
Экспозиция История Москвы в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
Экспозиция "История Москвы" в Музее Москвы
Были очень важны визиты: родные или друзья могли прийти в гости к утреннему чаю — в 10 или 11 часов. А вот делами занимались с 12 до 14. Затем — обед, на который требовалось отдельное приглашение.
Извозчики были обязаны "ехать всегда шагом", "ехать в один ряд", "не ругаться между собой и пассажирами бранными "площадными" словами", "не обращаться с животными жестоко: не ездить на больных лошадях и не бить кнутом". Имелась для них и система наказаний. За оставленную без присмотра лошадь полагался штраф в пять рублей или арест на четверо суток.
Дополняют экспозицию мультимедийные игры и видеоинтервью с экспертами, которые подробно рассказывают о наиболее интересных артефактах.
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