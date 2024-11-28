https://ria.ru/20241128/mozg-1986187482.html

Эксперты рассказали о современных исследованиях заболеваний мозга

Эксперты рассказали о современных исследованиях заболеваний мозга - РИА Новости, 28.11.2024

Эксперты рассказали о современных исследованиях заболеваний мозга

В пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" на мероприятии в преддверии Международного дня невролога, отмечаемого 1 декабря, ведущие российские... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T12:23

2024-11-28T12:23

2024-11-28T12:23

общество

российская академия наук

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" на мероприятии в преддверии Международного дня невролога, отмечаемого 1 декабря, ведущие российские врачи рассказали о перспективах неврологической науки, достижениях и направлениях поиска, которые смогут изменить наше понимание принципов функционирования мозга, сознания, памяти и помогут в борьбе за максимальное продление полноценной жизни.Анализируя механизмы развития болезней, поражающих людей по мере старения, академик РАН, заместитель директора Научного центра неврологии по научной работе, директор Института мозга Научного центра неврологии Сергей Иллариошкин отметил: "Благодаря комплексному подходу к диагностике и лечению удалось добиться того, что продолжительность активной жизни при болезни Паркинсона увеличилась на 3-5 лет. Что касается болезни Альцгеймера, то в нашем центре впервые в России была налажена диагностика этого состояния по биомаркерам — особым белкам в цереброспинальной жидкости методом иммуноферментного анализа. Мы ожидаем, что в ближайшем году в России появятся препараты, позволяющие замедлить прогрессирование деменции".Продолжил тему применения микрохирургических и видеоэндоскопических методик, современных систем нейронавигации и нейромониторинга академик РАН, директор Института функциональной нейрохирургии Научного центра неврологии Владимир Крылов: "Абсолютно новым словом в функциональной нейрохирургии являются вмешательства с помощью фокусированного ультразвука под контролем МРТ, которые позволяют без хирургического разреза надежно устранить симптомы при тяжелых формах болезни Паркинсона".Проблему резко возросшего распространения сахарного диабета и ожирения подняла член-корреспондент РАН, заместитель директора Научного центра неврологии по научной работе Маринэ Танашян: "Опасный фундамент закладывается еще в детстве. Если раньше врачи боролись с дефицитом веса у детей, то сегодня идет другая борьба — с лишним весом. За последние 30–40 лет число полных и толстых детей в стране увеличилось в восемь раз, и следствием этого является рост цереброваскулярных заболеваний во взрослом возрасте".Рассматривая задачи подготовки высококвалифицированных специалистов, доктор медицинских наук, заместитель директора Научного центра неврологии по научной и научно-организационной работе, директор Института медицинского образования и профессионального развития Научного центра неврологии Елена Гнедовская сообщила: "В НЦН несколько десятилетий действует программа дополнительного профессионального образования, в которой ежегодно участвуют более 4000 врачей".Каждый третий человек в мире подвержен неврологическим заболеваниям. Борьба с этим возможна только при помощи передовых исследований мозга."Человеческий мозг — самый удивительный объект во Вселенной. Его уникальная структура таит в себе безграничные возможности, поэтому изучение мозга является одним из самых развивающихся направлений науки. Это отражает тот факт, что каждая четвертая научная статья в мире посвящена медицине, а из них две трети — нейронаукам. Без преувеличения можно сказать, что мы — это наш мозг", — заключил академик РАН, вице-президент РАН, директор Научного центра неврологии Михаил ПИРАДОВ.1 апреля 2025 года будет отмечаться 80-летний юбилей Научного центра неврологии — крупнейшего в России и одного из самых крупных в Европе научно-исследовательского и клинико-диагностического неврологического учреждения.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, российская академия наук