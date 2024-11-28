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В МИД назвали условие для переговорного решения по украинскому кризису - РИА Новости, 28.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:21 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/mid-1986136296.html
В МИД назвали условие для переговорного решения по украинскому кризису
В МИД назвали условие для переговорного решения по украинскому кризису - РИА Новости, 28.11.2024
В МИД назвали условие для переговорного решения по украинскому кризису
Переговорное решение по украинскому кризису возможно, если США и Запад признают, что альтернативы мирному предложению российского президента Владимира Путина... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T07:21
2024-11-28T07:21
специальная военная операция на украине
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
сергей рябков
юрий ушаков
россия
украина
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Переговорное решение по украинскому кризису возможно, если США и Запад признают, что альтернативы мирному предложению российского президента Владимира Путина нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила о том, что многие чиновники в США признают, что Украину уже в течение нескольких месяцев могут подтолкнуть к переговорам с Россией для завершения конфликта и территориальных уступок."Если кураторы киевского режима, его кукловоды, признают, что альтернативы тому решению, которое изложено президентом Путиным на встрече с руководством МИД 14 июня, с поправкой на произошедшее с того времени развития "на земле" нет, если они увидят, что альтернативы этому нет, тогда, конечно, переговорное решение возможно", - сказал он в беседе с агентством."Если они будут упорствовать в своих заблуждениях и настаивать на каких-то ложно понятых схемах и накачивать ситуацию помощью, вооружениями, провоцировать Киев на все новые провокации и преступные действия, тогда, конечно, никакой базы для переговоров существовать не будет. Выбор за ними, он достаточно простой, бинарный - либо принять то, что предложено Путиным, либо оставаться там, где сейчас, с перспективой дальнейшего для них ухудшения ситуации", - подчеркнул замминистра.В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986133707.html
https://ria.ru/20241126/ssha-1985853820.html
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владимир путин, нато, вооруженные силы украины, сергей рябков, юрий ушаков, россия, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Сергей Рябков, Юрий Ушаков, Россия, Украина, США
В МИД назвали условие для переговорного решения по украинскому кризису

МИД: кризис на Украине решится переговорами, если Запад воспримет слова Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Переговорное решение по украинскому кризису возможно, если США и Запад признают, что альтернативы мирному предложению российского президента Владимира Путина нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила о том, что многие чиновники в США признают, что Украину уже в течение нескольких месяцев могут подтолкнуть к переговорам с Россией для завершения конфликта и территориальных уступок.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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Вчера, 06:31
"Если кураторы киевского режима, его кукловоды, признают, что альтернативы тому решению, которое изложено президентом Путиным на встрече с руководством МИД 14 июня, с поправкой на произошедшее с того времени развития "на земле" нет, если они увидят, что альтернативы этому нет, тогда, конечно, переговорное решение возможно", - сказал он в беседе с агентством.
"Если они будут упорствовать в своих заблуждениях и настаивать на каких-то ложно понятых схемах и накачивать ситуацию помощью, вооружениями, провоцировать Киев на все новые провокации и преступные действия, тогда, конечно, никакой базы для переговоров существовать не будет. Выбор за ними, он достаточно простой, бинарный - либо принять то, что предложено Путиным, либо оставаться там, где сейчас, с перспективой дальнейшего для них ухудшения ситуации", - подчеркнул замминистра.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
WP: в США признали, что могут подтолкнуть Украину к переговорам с Россией
26 ноября, 18:19
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Меркель считает переговоры необходимыми для разрешения конфликта на Украине
24 ноября, 00:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныСергей РябковЮрий УшаковРоссияУкраинаСША
 
 
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