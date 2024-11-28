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ВС России прорвали оборону ВСУ у харьковского Вишневого, сообщил Марочко
ВС России прорвали оборону ВСУ у харьковского Вишневого, сообщил Марочко - РИА Новости, 28.11.2024
ВС России прорвали оборону ВСУ у харьковского Вишневого, сообщил Марочко
Военнослужащие ВС РФ прорвали оборону ВСУ у села Вишневое в Харьковской области, началось освобождение Зелёного Гая, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T07:36
2024-11-28T07:36
2024-11-28T07:37
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ прорвали оборону ВСУ у села Вишневое в Харьковской области, началось освобождение Зелёного Гая, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. "В результате успешных действий ВС РФ удалось прорвать оборонительную линию вооруженных формирований Украины западнее населенного пункта Вишневое и начать мероприятия по освобождению населенного пункта Зеленый Гай", - сообщил Марочко. Он уточнил, что в окрестностях Стельмаховки под контроль ВС РФ перешло около 8 гектаров земли в районе админграницы ЛНР.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986131408.html
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луганская народная республика, харьковская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России прорвали оборону ВСУ у харьковского Вишневого, сообщил Марочко
Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ у села Вишневского в Харьковской области