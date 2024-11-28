https://ria.ru/20241128/marochko-1986136789.html

ВС России прорвали оборону ВСУ у харьковского Вишневого, сообщил Марочко

ВС России прорвали оборону ВСУ у харьковского Вишневого, сообщил Марочко - РИА Новости, 28.11.2024

ВС России прорвали оборону ВСУ у харьковского Вишневого, сообщил Марочко

Военнослужащие ВС РФ прорвали оборону ВСУ у села Вишневое в Харьковской области, началось освобождение Зелёного Гая, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T07:36

2024-11-28T07:36

2024-11-28T07:37

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

харьковская область

украина

андрей марочко

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ прорвали оборону ВСУ у села Вишневое в Харьковской области, началось освобождение Зелёного Гая, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. "В результате успешных действий ВС РФ удалось прорвать оборонительную линию вооруженных формирований Украины западнее населенного пункта Вишневое и начать мероприятия по освобождению населенного пункта Зеленый Гай", - сообщил Марочко. Он уточнил, что в окрестностях Стельмаховки под контроль ВС РФ перешло около 8 гектаров земли в районе админграницы ЛНР.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986131408.html

луганская народная республика

харьковская область

украина

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луганская народная республика, харьковская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины