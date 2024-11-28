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ВС России форсировали реку Оскол в Харьковской области, сообщил Марочко - РИА Новости, 28.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:03 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/marochko-1986135232.html
ВС России форсировали реку Оскол в Харьковской области, сообщил Марочко
ВС России форсировали реку Оскол в Харьковской области, сообщил Марочко - РИА Новости, 28.11.2024
ВС России форсировали реку Оскол в Харьковской области, сообщил Марочко
Штурмовики ВС РФ форсировали реку Оскол в Харьковской области, закрепились в опорном пункте на одном из участков и начали освобождать населенный пункт... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T07:03
2024-11-28T07:03
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
луганская народная республика
андрей марочко
в мире
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ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Штурмовики ВС РФ форсировали реку Оскол в Харьковской области, закрепились в опорном пункте на одном из участков и начали освобождать населенный пункт Двуречная, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. "Воспользовавшись ослаблением украинских позиций на ЛБС, наши штурмовики форсировали водную преграду и создали опорный пункт на западном (правом) берегу реки Оскол. На данный момент началось освобождение населенного пункта Двуречная, что, в свою очередь, привело к активизации боевых действий в данном районе", - сообщил Марочко. Такие действия штурмовых групп стали возможны благодаря тому, что в ходе анализа командованием РФ информации от разведки были выявлены благоприятные факторы для продвижения ВС РФ в районе населенного пункта Гряниковка.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986133707.html
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россия, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, В мире
ВС России форсировали реку Оскол в Харьковской области, сообщил Марочко

Марочко сообщил, что ВС России форсировали Оскол, начав освобождение Двуречной

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Штурмовики ВС РФ форсировали реку Оскол в Харьковской области, закрепились в опорном пункте на одном из участков и начали освобождать населенный пункт Двуречная, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
"Воспользовавшись ослаблением украинских позиций на ЛБС, наши штурмовики форсировали водную преграду и создали опорный пункт на западном (правом) берегу реки Оскол. На данный момент началось освобождение населенного пункта Двуречная, что, в свою очередь, привело к активизации боевых действий в данном районе", - сообщил Марочко.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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Вчера, 06:31
Такие действия штурмовых групп стали возможны благодаря тому, что в ходе анализа командованием РФ информации от разведки были выявлены благоприятные факторы для продвижения ВС РФ в районе населенного пункта Гряниковка.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВ мире
 
 
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