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Минпросвещения оценило идею ввести для школ методички по квадроберам - РИА Новости, 28.11.2024
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07:48 28.11.2024 (обновлено: 10:41 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/kvadrobery-1986137199.html
Минпросвещения оценило идею ввести для школ методички по квадроберам
Минпросвещения оценило идею ввести для школ методички по квадроберам - РИА Новости, 28.11.2024
Минпросвещения оценило идею ввести для школ методички по квадроберам
Минпросвещения РФ придерживается позиции о недопущении информирования школьников и их родителей о квадробинге во избежание проявления интереса к этой теме,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T07:48
2024-11-28T10:41
россия
татьяна буцкая
сергей кравцов
госдума рф
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ придерживается позиции о недопущении информирования школьников и их родителей о квадробинге во избежание проявления интереса к этой теме, методические рекомендации по этому вопросу не разрабатывались, следует из официального ответа министерства на обращение депутата Госдумы. Ранее первый заместитель председателя комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая направила обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой проинформировать ее о позиции ведомства насчёт проведения в школах профилактических бесед о негативном влиянии квадробинга, а также о рекомендациях по работе с детьми в связи с распространением этой субкультуры. "По вопросу рекомендаций по работе с детьми, увлеченными субкультурой "квадробинг", Минпросвещения России придерживается позиции о недопущении информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) о квадробинге во избежание побуждения интереса к данному явлению. Методические рекомендации по данной теме не разрабатывались и не направлялись в субъекты Российской Федерации", - сказано в письме министерства. В нем отмечается, что особое внимание стоит уделить воспитанию детей. Согласно закону "Об образовании в Российской Федерации", родители несовершеннолетних учащихся имеют преимущественное право на воспитание детей перед всеми другими лицами. В связи с этим выбор методов воспитания остается за родителями. "Минпросвещением ведется работа по построению эффективной системы воспитания в рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации… на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, которая предполагает качественные изменения в отечественной системе воспитания, направленные на формирование личностных результатов развития детей, таких как их духовно-нравственные, ценностно-смысловые ориентации, мотивация к непрерывному личностному росту, коммуникативные и другие социально значимые способности, умения и навыки, обеспечивающие социальное и гражданское становление личности, успешную самореализацию в жизни, обществе и профессии", - добавляет министерство. Минпросвещения РФ в целях формирования у детей навыков конструктивного разрешения конфликтов, повышения культуры общения в школах дважды в год проводит "Неделю психологии". Кроме того, в августе в субъекты РФ направлены методические материалы по проведению профилактических мероприятий со школьниками, направленных на формирование у них позитивного мышления, принципов здорового образа жизни, предупреждение суицидального поведения "Позитивное мышление, эмоции, жизнестойкость: учимся управлять собой". "В методических материалах рассматриваются практические подходы к развитию эмоционального интеллекта детей и подростков с целью овладения навыками саморегуляции, владения собой в сложных жизненных ситуациях. Предлагаемые упражнения рассчитаны в зависимости от сложности на возрастную категорию обучающихся от 10 лет и старше. Вместе с тем Минпросвещения России прорабатывает дополнительные профилактические меры по данной тематике", - отмечается в письме.
https://ria.ru/20241106/deripaska-1982167768.html
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россия, татьяна буцкая, сергей кравцов, госдума рф, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Татьяна Буцкая, Сергей Кравцов, Госдума РФ, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения оценило идею ввести для школ методички по квадроберам

Минпросвещения не увидело необходимости в методичках для школ по квадроберам

© Фото : пресс-служба Министерства просвещения Российской ФедерацииЗдание Министерства просвещения Российской Федерации
Здание Министерства просвещения Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации
Здание Министерства просвещения Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ придерживается позиции о недопущении информирования школьников и их родителей о квадробинге во избежание проявления интереса к этой теме, методические рекомендации по этому вопросу не разрабатывались, следует из официального ответа министерства на обращение депутата Госдумы.
Ранее первый заместитель председателя комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая направила обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой проинформировать ее о позиции ведомства насчёт проведения в школах профилактических бесед о негативном влиянии квадробинга, а также о рекомендациях по работе с детьми в связи с распространением этой субкультуры.
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"По вопросу рекомендаций по работе с детьми, увлеченными субкультурой "квадробинг", Минпросвещения России придерживается позиции о недопущении информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) о квадробинге во избежание побуждения интереса к данному явлению. Методические рекомендации по данной теме не разрабатывались и не направлялись в субъекты Российской Федерации", - сказано в письме министерства.
В нем отмечается, что особое внимание стоит уделить воспитанию детей. Согласно закону "Об образовании в Российской Федерации", родители несовершеннолетних учащихся имеют преимущественное право на воспитание детей перед всеми другими лицами. В связи с этим выбор методов воспитания остается за родителями.
"Минпросвещением ведется работа по построению эффективной системы воспитания в рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации… на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, которая предполагает качественные изменения в отечественной системе воспитания, направленные на формирование личностных результатов развития детей, таких как их духовно-нравственные, ценностно-смысловые ориентации, мотивация к непрерывному личностному росту, коммуникативные и другие социально значимые способности, умения и навыки, обеспечивающие социальное и гражданское становление личности, успешную самореализацию в жизни, обществе и профессии", - добавляет министерство.
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Минпросвещения РФ в целях формирования у детей навыков конструктивного разрешения конфликтов, повышения культуры общения в школах дважды в год проводит "Неделю психологии". Кроме того, в августе в субъекты РФ направлены методические материалы по проведению профилактических мероприятий со школьниками, направленных на формирование у них позитивного мышления, принципов здорового образа жизни, предупреждение суицидального поведения "Позитивное мышление, эмоции, жизнестойкость: учимся управлять собой".
"В методических материалах рассматриваются практические подходы к развитию эмоционального интеллекта детей и подростков с целью овладения навыками саморегуляции, владения собой в сложных жизненных ситуациях. Предлагаемые упражнения рассчитаны в зависимости от сложности на возрастную категорию обучающихся от 10 лет и старше. Вместе с тем Минпросвещения России прорабатывает дополнительные профилактические меры по данной тематике", - отмечается в письме.
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