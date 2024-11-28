https://ria.ru/20241128/kongress-1986333927.html

Роль школ, вузов и работодателей обсудили на Конгрессе молодых ученых

Роль школ, вузов и работодателей обсудили на Конгрессе молодых ученых - РИА Новости, 28.11.2024

Роль школ, вузов и работодателей обсудили на Конгрессе молодых ученых

На Конгрессе молодых ученых обсудили роль взаимодействия школ, вузов и работодателей в воспитании кадров технологического лидерства, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T21:23

2024-11-28T21:23

2024-11-28T21:23

общество

россия

якутск

владимир путин

олег трофим

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

северо-восточный федеральный университет

российская академия наук

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. На Конгрессе молодых ученых обсудили роль взаимодействия школ, вузов и работодателей в воспитании кадров технологического лидерства, сообщает пресс-служба Национального центра физики и математики (НЦФМ).На стенде госкорпорации "Росатом" при поддержке министерства науки и высшего образования РФ и НЦФМ прошел круглый стол "Школа-вуз-работодатель: как воспитать идеального сотрудника для технологического лидера?". Участники обсудили эффективность системы непрерывной подготовки кадров в интересах достижения целей технологического суверенитета, меры поддержки для талантливой молодежи в развитии непрерывной карьерной траектории. Модератором дискуссии выступила заместитель научного руководителя НЦФМ по коммуникациям Райфа Биткова.Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова рассказала о том, что среди национальных проектов технологического лидерства, сформированных в этом году правительством страны совместно с ведущими научными институтами и крупнейшими корпорациями, есть национальные проекты "Кадры", "Молодежь и дети", направленные на подготовку отечественных высококвалифицированных кадров и поддержку профессионального развития школьников и студентов.Координатор Содружества университетских и инновационных школ, учитель Университетской гимназии МГУ, старший научный сотрудник Института общей физики РАН Андрей Гладилин отметил, что важность разработки и внедрения технологии бесшовной траектории "школа-университет-работодатель" ни у кого сегодня не вызывает сомнений. По его мнению, сейчас необходимо актуализировать учебные программы вузов, совместную научную деятельность, синхронизировать их с долгосрочными запросами рынка труда, а также проработать вопрос "бесшовного" перехода из общего образования в высшее."Содружество проводит пилотные испытания технологии бесшовной траектории с участием Университетской гимназии МГУ, физическим факультетом МГУ и госкорпорации “Росатом”. Создаются спецклассы, в которых школьники обучаются по разработанным программам и участвуют в проектно-исследовательской деятельности по актуальным задачам “Росатома”. В дальнейшем мы планируем открывать такие спецклассы в университетских школах, входящих в Содружество. Таким образом, около 1000 школьников ежегодно будут получать поддержку в рамках технологии бесшовной траектории", - приводит пресс-служба слова Гладилина.В свою очередь, ректор Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова (СВФУ, Якутск, Республика Саха) Анатолий Николаев отметил необходимость интеграции образовательных процессов."Взаимодействие с работодателями позволит студентам лучше понимать требования профессий и получать необходимый опыт начиная с молодого возраста. Университет планомерно проводит работу по ранней ориентации на будущие профессии среди школьников. Курирует ассоциацию школ региона, проводит большую работу среди учащихся в рамках деятельности созданного в университете Дома научной коллаборации", - сказал Николаев.По его словам, сегодня в СВФУ открыт один из десяти в стране специализированных учебно-научных центров, который сопровождает мотивированных школьников от лицея, до обучения в вузе и поступления на работу на промышленные предприятия региона. При этом выстраивает тесное взаимодействие на всех этапах с индустриальными партнерами, обеспечивая стажировки, практики и реализацию совместных проектов. Это дает школьникам, а потом и студентам реальный опыт производственной работы и углубленное понимание профессии.Кроме того, президент Благотворительного фонда "Система", член-корреспондент Российской академии образования Лариса Пастухова отметила, что в первую очередь нужно говорить о знаниевой бесшовности, тогда и вопрос экзаменационной проверки будет детьми и молодежью восприниматься проще. По ее словам, более 90% молодых людей, участников образовательных проектов Фонда, хотели бы в будущем работать по полученной специальности.Ректор Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского Олег Трофимов обратил внимание, что кадровая политика технологического лидера должна не только учитывать потребности компании, но и активно взаимодействовать с образовательными учреждениями, начиная со школы. По его мнению, привлечение школьников к науке и технологиям – это не просто задача, а необходимость для формирования будущих специалистов.IV Конгресс молодых ученых проводится с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России Владимиром Путиным. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран.РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, якутск, владимир путин, олег трофим, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", северо-восточный федеральный университет, российская академия наук