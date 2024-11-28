https://ria.ru/20241128/kartina-1986334310.html

Казахстанская художница подарила Путину картину "Мост дружбы"

Казахстанская художница подарила Путину картину "Мост дружбы" - РИА Новости, 28.11.2024

Казахстанская художница подарила Путину картину "Мост дружбы"

Казахстанская художница Асель Сабыржанкызы подарила президенту России Владимиру Путину картину "Мост дружбы", на которой изображены Кремль и резиденция... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T21:10

2024-11-28T21:10

2024-11-28T21:48

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АЛМА-АТА, 28 ноя – РИА Новости. Казахстанская художница Асель Сабыржанкызы подарила президенту России Владимиру Путину картину "Мост дружбы", на которой изображены Кремль и резиденция президента Казахстана - Акорда, работу она начала создавать с момента вылета российского лидера в республику. В преддверии визита российского президента в Казахстан в холле резиденции Токаева установили мольберт, на котором художница работала над созданием картины. Асель рассказала Владимиру Путину, что начала писать картину с момента его вылета из Москвы в Астану и планирует завершить к окончанию визита. Также девушка рассказала, что картина получила название "Мост дружбы": с левой стороны изображена резиденция президента Казахстана - Акорда, с правой - Кремль. Художница пояснила, что сюжет олицетворяет крепкие связи народов России и Казахстана, предложив лидерам двух государств сделать пару штрихов на полотне. "Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту Владимира Путина, завершившего свой государственный визит в Казахстан. В аэропорту выстроился почетный караул. Художница Асель Сабыржанкызы подарила президенту России полотно, которое она написала в честь его визита в нашу страну. Картина посвящена дружбе двух стран", - передает пресс-служба президента Казахстана. Глава российского государства прилетел в Астану в среду. В рамках госвизита Путин провел переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым в закрытом и в расширенном форматах. Также лидеры государств по видеосвязи обратились к участникам пленарного заседания XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Уфе. Во второй день пребывания в Казахстане Путин принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

https://ria.ru/20241127/putin-1986030194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казахстан, россия, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев, одкб