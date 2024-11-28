Казахстанская художница подарила Путину картину "Мост дружбы"
Казахстанская художница подарила Путину картину, посвященную дружбе двух стран
© Telegram-канал пресс-службы президента Республики КазахстанКазахстанская художница Асель Сабыржанкызы подарила президенту России Владимиру Путину картину "Мост дружбы"
© Telegram-канал пресс-службы президента Республики Казахстан
Казахстанская художница Асель Сабыржанкызы подарила президенту России Владимиру Путину картину "Мост дружбы"
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АЛМА-АТА, 28 ноя – РИА Новости. Казахстанская художница Асель Сабыржанкызы подарила президенту России Владимиру Путину картину "Мост дружбы", на которой изображены Кремль и резиденция президента Казахстана - Акорда, работу она начала создавать с момента вылета российского лидера в республику.
В преддверии визита российского президента в Казахстан в холле резиденции Токаева установили мольберт, на котором художница работала над созданием картины. Асель рассказала Владимиру Путину, что начала писать картину с момента его вылета из Москвы в Астану и планирует завершить к окончанию визита. Также девушка рассказала, что картина получила название "Мост дружбы": с левой стороны изображена резиденция президента Казахстана - Акорда, с правой - Кремль. Художница пояснила, что сюжет олицетворяет крепкие связи народов России и Казахстана, предложив лидерам двух государств сделать пару штрихов на полотне.
"Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту Владимира Путина, завершившего свой государственный визит в Казахстан. В аэропорту выстроился почетный караул. Художница Асель Сабыржанкызы подарила президенту России полотно, которое она написала в честь его визита в нашу страну. Картина посвящена дружбе двух стран", - передает пресс-служба президента Казахстана.
Глава российского государства прилетел в Астану в среду. В рамках госвизита Путин провел переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым в закрытом и в расширенном форматах. Также лидеры государств по видеосвязи обратились к участникам пленарного заседания XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Уфе.
Во второй день пребывания в Казахстане Путин принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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