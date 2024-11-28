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Казахстанская художница подарила Путину картину "Мост дружбы" - РИА Новости, 28.11.2024
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21:10 28.11.2024 (обновлено: 21:48 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/kartina-1986334310.html
Казахстанская художница подарила Путину картину "Мост дружбы"
Казахстанская художница подарила Путину картину "Мост дружбы" - РИА Новости, 28.11.2024
Казахстанская художница подарила Путину картину "Мост дружбы"
Казахстанская художница Асель Сабыржанкызы подарила президенту России Владимиру Путину картину "Мост дружбы", на которой изображены Кремль и резиденция... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T21:10
2024-11-28T21:48
казахстан
россия
москва
владимир путин
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АЛМА-АТА, 28 ноя – РИА Новости. Казахстанская художница Асель Сабыржанкызы подарила президенту России Владимиру Путину картину "Мост дружбы", на которой изображены Кремль и резиденция президента Казахстана - Акорда, работу она начала создавать с момента вылета российского лидера в республику. В преддверии визита российского президента в Казахстан в холле резиденции Токаева установили мольберт, на котором художница работала над созданием картины. Асель рассказала Владимиру Путину, что начала писать картину с момента его вылета из Москвы в Астану и планирует завершить к окончанию визита. Также девушка рассказала, что картина получила название "Мост дружбы": с левой стороны изображена резиденция президента Казахстана - Акорда, с правой - Кремль. Художница пояснила, что сюжет олицетворяет крепкие связи народов России и Казахстана, предложив лидерам двух государств сделать пару штрихов на полотне. "Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту Владимира Путина, завершившего свой государственный визит в Казахстан. В аэропорту выстроился почетный караул. Художница Асель Сабыржанкызы подарила президенту России полотно, которое она написала в честь его визита в нашу страну. Картина посвящена дружбе двух стран", - передает пресс-служба президента Казахстана. Глава российского государства прилетел в Астану в среду. В рамках госвизита Путин провел переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым в закрытом и в расширенном форматах. Также лидеры государств по видеосвязи обратились к участникам пленарного заседания XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Уфе. Во второй день пребывания в Казахстане Путин принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
https://ria.ru/20241127/putin-1986030194.html
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казахстан, россия, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев, одкб
Казахстан, Россия, Москва, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ
Казахстанская художница подарила Путину картину "Мост дружбы"

Казахстанская художница подарила Путину картину, посвященную дружбе двух стран

© Telegram-канал пресс-службы президента Республики КазахстанКазахстанская художница Асель Сабыржанкызы подарила президенту России Владимиру Путину картину "Мост дружбы"
Казахстанская художница Асель Сабыржанкызы подарила президенту России Владимиру Путину картину Мост дружбы - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Telegram-канал пресс-службы президента Республики Казахстан
Казахстанская художница Асель Сабыржанкызы подарила президенту России Владимиру Путину картину "Мост дружбы"
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АЛМА-АТА, 28 ноя – РИА Новости. Казахстанская художница Асель Сабыржанкызы подарила президенту России Владимиру Путину картину "Мост дружбы", на которой изображены Кремль и резиденция президента Казахстана - Акорда, работу она начала создавать с момента вылета российского лидера в республику.
В преддверии визита российского президента в Казахстан в холле резиденции Токаева установили мольберт, на котором художница работала над созданием картины. Асель рассказала Владимиру Путину, что начала писать картину с момента его вылета из Москвы в Астану и планирует завершить к окончанию визита. Также девушка рассказала, что картина получила название "Мост дружбы": с левой стороны изображена резиденция президента Казахстана - Акорда, с правой - Кремль. Художница пояснила, что сюжет олицетворяет крепкие связи народов России и Казахстана, предложив лидерам двух государств сделать пару штрихов на полотне.
Стихи и картина. Встреча Путина в Астане - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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"Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту Владимира Путина, завершившего свой государственный визит в Казахстан. В аэропорту выстроился почетный караул. Художница Асель Сабыржанкызы подарила президенту России полотно, которое она написала в честь его визита в нашу страну. Картина посвящена дружбе двух стран", - передает пресс-служба президента Казахстана.
Глава российского государства прилетел в Астану в среду. В рамках госвизита Путин провел переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым в закрытом и в расширенном форматах. Также лидеры государств по видеосвязи обратились к участникам пленарного заседания XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Уфе.
Во второй день пребывания в Казахстане Путин принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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