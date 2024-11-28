https://ria.ru/20241128/iran-1986278796.html

В Иране есть разногласия по ядерной политике, заявил глава МИД

В Иране есть разногласия по ядерной политике, заявил глава МИД - РИА Новости, 28.11.2024

В Иране есть разногласия по ядерной политике, заявил глава МИД

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран привержен к выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия, однако внутри страны есть... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T17:37

2024-11-28T17:37

2024-11-28T18:13

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран привержен к выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия, однако внутри страны есть разногласия по поводу ядерной политики в отношении Запада. В интервью газете Guardian в Лиссабоне Аракчи затронул тему резолюции МАГАТЭ, критикующей Иран за за отсутствие сотрудничества по ядерной проблеме. По словам Аракчи, западные страны, в основном Великобритания, Германия и Франция, были настроены на конфронтацию после встречи на прошлой неделе представителей Ирана и МАГАТЭ. По словам министра, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал отозвать "вотум недоверия" стране после того, как Иран предложил ограничить обогащение урана до отметки в 60%, а также разрешить четырем ядерным инспекторам посетить его ядерные объекты. Аракчи добавил, что Гросси "не сделал это", так как его заставили страны Европы. Аракчи подчеркнул, что Иран остается в рамках договора о нераспространении ядерного оружия и "по-прежнему стремится к сотрудничеству". "На данный момент у нас нет намерения идти дальше 60% (уровень обогащения урана - ред.), и это наша решимость прямо сейчас. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы выбрали линию сотрудничества, чтобы прийти к достойному решению этой проблемы", - цитирует газета политика. Как добавил Аракчи, взаимодействие Ирана с Западом по его ядерной программе "не гарантировано". По его словам, в Иране идут споры о том, на сколько правильно придерживаться данной политики взаимодействия с Европой. "Сейчас идут дебаты о том, что, возможно, это была неправильная политика. ...Потому что это доказало, что мы сделали все, что они хотели, и когда пришла их очередь снимать санкции, на практике этого не произошло. ...В Иране идут дебаты, и в основном среди элиты – даже среди простых людей – ...следует ли нам менять нашу ядерную доктрину, поскольку некоторые говорят, или нет, потому что на практике это оказалось недостаточным", - сказал министр изданию. По данным газеты, в пятницу в Женеве должна пройти встреча "иранских и европейских переговорщиков", которую министр охарактеризовал как мозговой штурм для поиска выхода из тупика. Аракчи также указал газете на свой пессимистичный настрой по поводу встречи, так как не уверен, к правильной ли стороне обращается Иран. Ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана за отсутствие сотрудничества по ядерной проблеме. Текст, представленный Великобританией, Францией, Германией и США, был одобрен 19 из 35 стран. Россия, Китай и Буркина-Фасо проголосовали против, а 12 стран воздержались. МИД Ирана заявил, что глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами отдал распоряжение о принятии "эффективных мер", в том числе по запуску "значительного количества" новых продвинутых центрифуг, в ответ на принятие антииранской резолюции МАГАТЭ. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона предпримет решительные ответные меры, если МАГАТЭ примет неконструктивное решение, выпустив резолюцию против Тегерана и его ядерной программы.

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