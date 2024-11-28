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Комиссия Госсовета подготовила перечень мер по поддержке семей с детьми - РИА Новости, 28.11.2024
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17:23 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/gossovet-1986288017.html
Комиссия Госсовета подготовила перечень мер по поддержке семей с детьми
Комиссия Госсовета подготовила перечень мер по поддержке семей с детьми - РИА Новости, 28.11.2024
Комиссия Госсовета подготовила перечень мер по поддержке семей с детьми
Комиссия Госсовета по направлению "Семья" подготовила перечень мер по поддержке семей с детьми, особое внимание уделено регионам "демографической зимы",... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:23
2024-11-28T17:23
россия
общество
новгородская область
андрей никитин (политик)
семья
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СИРИУС, 28 ноя - РИА Новости. Комиссия Госсовета по направлению "Семья" подготовила перечень мер по поддержке семей с детьми, особое внимание уделено регионам "демографической зимы", рассказал глава комиссии, губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Он уточнил, что комиссия Госсовета провела большую аналитическую работу с федеральными органами власти, регионами, экспертами. По его словам, женщины всё чаще рожают третьих и последующих детей, но при этом снижается рождаемость первенцев у матерей в возрасте до 25 лет. Количество семей с детьми до 18 лет за последние 20 лет сократилось с 21,2 миллиона в 2002 году до 15,2 миллиона в 2021-м. Безусловным фактором, влияющим на решение о рождении ребёнка, является доход. Другие важнейшие приоритеты семей – образование детей, медицинские услуги и жилищные условия. Никитин уточнил, что результаты этого анализа легли в основу формирования нацпроекта "Семья" и предложений в проект Перечня поручений президента РФ по итогам Госсовета. "Сегодня эти вопросы проходят завершающие стадии согласований и расчетов их финансового обеспечения. Особое внимание уделено регионам так называемой "демографической зимы", где рождаемость ниже среднероссийской… Хотел бы отдельно поблагодарить коллег из федеральных министерств. Это наша непростая работа по внедрению принципов семейноцентричности", - рассказал Никитин на заседании комиссии Госсовета в Сириусе. Он подчеркнул, что и коммерческие предприятия, и бюджетные организации должны ориентироваться на принципы семейноцентричности. А ответственность за реализацию региональных программ поддержки рождаемости будет лежать на губернаторах. По его словам, совместно с Минтрудом России и Высшей школой экономики подготовлена первая версия доклада к декабрьскому Госсовету "О поддержке семей в Российской Федерации". Кроме того, он отметил, что по поручению президента РФ в паспорта национальных проектов включены мероприятия, направленные на поддержку семей с детьми и повышение рождаемости.
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россия, общество, новгородская область, андрей никитин (политик), семья
Россия, Общество, Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Семья
Комиссия Госсовета подготовила перечень мер по поддержке семей с детьми

Губернатор Никитин: Госсовет подготовил перечень мер по поддержке семей с детьми

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Архивное фото
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СИРИУС, 28 ноя - РИА Новости. Комиссия Госсовета по направлению "Семья" подготовила перечень мер по поддержке семей с детьми, особое внимание уделено регионам "демографической зимы", рассказал глава комиссии, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Он уточнил, что комиссия Госсовета провела большую аналитическую работу с федеральными органами власти, регионами, экспертами. По его словам, женщины всё чаще рожают третьих и последующих детей, но при этом снижается рождаемость первенцев у матерей в возрасте до 25 лет. Количество семей с детьми до 18 лет за последние 20 лет сократилось с 21,2 миллиона в 2002 году до 15,2 миллиона в 2021-м. Безусловным фактором, влияющим на решение о рождении ребёнка, является доход. Другие важнейшие приоритеты семей – образование детей, медицинские услуги и жилищные условия. Никитин уточнил, что результаты этого анализа легли в основу формирования нацпроекта "Семья" и предложений в проект Перечня поручений президента РФ по итогам Госсовета.
"Сегодня эти вопросы проходят завершающие стадии согласований и расчетов их финансового обеспечения. Особое внимание уделено регионам так называемой "демографической зимы", где рождаемость ниже среднероссийской… Хотел бы отдельно поблагодарить коллег из федеральных министерств. Это наша непростая работа по внедрению принципов семейноцентричности", - рассказал Никитин на заседании комиссии Госсовета в Сириусе.
Он подчеркнул, что и коммерческие предприятия, и бюджетные организации должны ориентироваться на принципы семейноцентричности. А ответственность за реализацию региональных программ поддержки рождаемости будет лежать на губернаторах. По его словам, совместно с Минтрудом России и Высшей школой экономики подготовлена первая версия доклада к декабрьскому Госсовету "О поддержке семей в Российской Федерации". Кроме того, он отметил, что по поручению президента РФ в паспорта национальных проектов включены мероприятия, направленные на поддержку семей с детьми и повышение рождаемости.
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