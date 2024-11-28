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В Госдуме оценили вероятность агрессии Запада против России - РИА Новости, 28.11.2024
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18:22 28.11.2024 (обновлено: 18:38 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/gosduma-1986306852.html
В Госдуме оценили вероятность агрессии Запада против России
В Госдуме оценили вероятность агрессии Запада против России - РИА Новости, 28.11.2024
В Госдуме оценили вероятность агрессии Запада против России
Агрессию против России от стран Запада можно ждать на любом направлении, нельзя исключать и антироссийские провокации, заявил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T18:22
2024-11-28T18:38
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белоруссия
армения
алексей журавлев
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Агрессию против России от стран Запада можно ждать на любом направлении, нельзя исключать и антироссийские провокации, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что ядерный зонтик России по обновленной ядерной доктрине распространяется в первую очередь на страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "Конечно, обязательства России по блоку ОДКБ предполагают, что в случае нападения на наших союзников мы предпримем все возможные действия для их защиты. Такого никогда не было, но и ситуация в мире сейчас настолько напряженная, что нельзя исключать антироссийских провокаций на любом фронте. Запад всеми силами соблазняет Армению, будоражит обстановку в Средней Азии, обступает Белоруссию - агрессии следует ждать повсюду, и направлена она будет прежде всего против России", - сказал Журавлев. По его словам, отражать потенциальную агрессию нужно с применением всех возможных вооружений, в том числе и ядерного оружия. "Именно для этого, кстати, оно было в свое время нами размещено в Белоруссии, но управляется по-прежнему из Москвы - ядерная триада под надежным контролем и применяться будет лишь в исключительных случаях, которые как раз и предусмотрены нашей доктриной", - отметил депутат.
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россия, белоруссия, армения, алексей журавлев , сергей шойгу, одкб, госдума рф
Россия, Белоруссия, Армения, Алексей Журавлев , Сергей Шойгу, ОДКБ, Госдума РФ
В Госдуме оценили вероятность агрессии Запада против России

Депутат Журавлев заявил, что агрессию Запада можно ожидать на любом направлении

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Агрессию против России от стран Запада можно ждать на любом направлении, нельзя исключать и антироссийские провокации, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина")
Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что ядерный зонтик России по обновленной ядерной доктрине распространяется в первую очередь на страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"Конечно, обязательства России по блоку ОДКБ предполагают, что в случае нападения на наших союзников мы предпримем все возможные действия для их защиты. Такого никогда не было, но и ситуация в мире сейчас настолько напряженная, что нельзя исключать антироссийских провокаций на любом фронте. Запад всеми силами соблазняет Армению, будоражит обстановку в Средней Азии, обступает Белоруссию - агрессии следует ждать повсюду, и направлена она будет прежде всего против России", - сказал Журавлев.
По его словам, отражать потенциальную агрессию нужно с применением всех возможных вооружений, в том числе и ядерного оружия.
"Именно для этого, кстати, оно было в свое время нами размещено в Белоруссии, но управляется по-прежнему из Москвы - ядерная триада под надежным контролем и применяться будет лишь в исключительных случаях, которые как раз и предусмотрены нашей доктриной", - отметил депутат.
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Бортников предупредил о возможных провокациях со стороны США и Запада
26 ноября, 10:54
 
РоссияБелоруссияАрменияАлексей ЖуравлевСергей ШойгуОДКБГосдума РФ
 
 
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