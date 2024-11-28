ЕС и Украина подписали меморандум о первой части кредита от активов России
ЕС и Украина подписали меморандум о части кредита G7 от российских активов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что подписал в четверг от имени ЕС меморандум о взаимопонимании с Украиной на первую часть согласованного ранее странами G7 50-миллиардного макрофинансового кредита на сумму 18,1 миллиарда евро с погашением из доходов от замороженных российских активов.
"Имею честь подписать меморандум о взаимопонимании с Украиной от имени ЕС на 18,1 миллиарда евро макрофинансовой поддержки, чтобы помочь покрыть неотложные нужды. Это часть инициативы стран "Большой семерки" по поддержке Украины с использованием доходов от замороженных активов России", - сообщил чиновник ЕК в соцсети X.
МИД Польши предложил Украине покупать вооружения в кредит
1 ноября, 22:34
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс также заявил, что кредит Киеву будет доступен после подписания меморандума о взаимопонимании с рядом политических и иных предварительных условий.
Европейский парламент, где большинство имеют сторонники нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, на пленарной сессии в Страсбурге 22 октября большинством голосов поддержал предложенный Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро под активы РФ. Эти 35 миллиардов составят большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита Украине в 50 миллиардов долларов США (порядка 45 миллиардов евро), который будет погашаться из доходов от замороженных на Западе российских суверенных активов.
Эксперт рассказал, почему Япония выдаст Украине новый кредит
28 октября, 17:52
Сообщалось, что кредит будет доступен Украине до конца 2024 года с рядом жестких условий, все выплаты в рамках кредита должны пройти до конца 2025 года. Он будет иметь максимальный срок погашения 45 лет. Сообщается, что заимствования, которые сделает ЕС для выделения Украине кредита, будут гарантированы бюджетом Евросоюза, 95% доходов от активов РФ, полученных центральными депозитариями ценных бумаг в ЕС в результате их иммобилизации, будут направлены в бюджет ЕС и будут использованы для механизма кредитного сотрудничества для Украины. Оставшиеся 5% будут направляться в Европейский фонд мира. В Совете ЕС также отмечали, что кредит Украине будет увязан с ее представленным ранее планом реформ.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В Финляндии арестовали российские активы на четыре миллиарда евро
29 октября, 15:27