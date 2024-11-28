https://ria.ru/20241128/evrosovet-1986244264.html

Евросовет утвердил новый состав Еврокомиссии на пять лет

Евросовет утвердил новый состав Еврокомиссии на пять лет - РИА Новости, 28.11.2024

Евросовет утвердил новый состав Еврокомиссии на пять лет

Евросовет в четверг окончательно утвердил новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен на период с 1 декабря 2024 года по 31 октября 2029... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T15:40

2024-11-28T15:40

2024-11-28T15:40

в мире

германия

эстония

урсула фон дер ляйен

кайя каллас

евросовет

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Евросовет в четверг окончательно утвердил новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен на период с 1 декабря 2024 года по 31 октября 2029 года, следует из заявления Евросовета. "Евросовет сегодня по письменной процедуре назначил Европейскую комиссию на период с 1 декабря 2024 года по 31 октября 2029 года. Председателем Еврокомиссии станет Урсула фон дер Ляйен (Германия), а верховным представителем по внешней политике и безопасности - Кая Каллас (Эстония)", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240927/oon-1974965827.html

германия

эстония

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в мире, германия, эстония, урсула фон дер ляйен, кайя каллас, евросовет, еврокомиссия