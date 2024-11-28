https://ria.ru/20241128/evrosovet-1986244264.html
Евросовет утвердил новый состав Еврокомиссии на пять лет
Евросовет утвердил новый состав Еврокомиссии на пять лет - РИА Новости, 28.11.2024
Евросовет утвердил новый состав Еврокомиссии на пять лет
Евросовет в четверг окончательно утвердил новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен на период с 1 декабря 2024 года по 31 октября 2029... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:40
2024-11-28T15:40
2024-11-28T15:40
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эстония
урсула фон дер ляйен
кайя каллас
евросовет
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Евросовет в четверг окончательно утвердил новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен на период с 1 декабря 2024 года по 31 октября 2029 года, следует из заявления Евросовета. "Евросовет сегодня по письменной процедуре назначил Европейскую комиссию на период с 1 декабря 2024 года по 31 октября 2029 года. Председателем Еврокомиссии станет Урсула фон дер Ляйен (Германия), а верховным представителем по внешней политике и безопасности - Кая Каллас (Эстония)", - говорится в заявлении.
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в мире, германия, эстония, урсула фон дер ляйен, кайя каллас, евросовет, еврокомиссия
В мире, Германия, Эстония, Урсула фон дер Ляйен, Кайя Каллас, Евросовет, Еврокомиссия
Евросовет утвердил новый состав Еврокомиссии на пять лет
Евросовет утвердил новый состав ЕК во главе с Урсулой фон дер Ляйен на пять лет