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Европарламент утвердил резолюцию по поставкам оружия Киеву - РИА Новости, 28.11.2024
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14:33 28.11.2024 (обновлено: 15:06 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/evroparlament-1986225837.html
Европарламент утвердил резолюцию по поставкам оружия Киеву
Европарламент утвердил резолюцию по поставкам оружия Киеву - РИА Новости, 28.11.2024
Европарламент утвердил резолюцию по поставкам оружия Киеву
Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли очередную проукраинскую резолюцию с призывом наращивать поставки РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T14:33
2024-11-28T15:06
киев
россия
европарламент
евросоюз
урсула фон дер ляйен
украина
андрюс кубилюс
сергей лавров
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли очередную проукраинскую резолюцию с призывом наращивать поставки дальнобойных ракет и боевых самолетов Киеву, а также расширять санкции против России.Документ поддержали 390 парламентариев, против высказались 135 депутатов, 52 воздержались.Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами - членами ЕС. Авторами очередного антироссийского документа выступили партии, традиционно поддерживающие политику главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, включая утвержденного накануне на пост еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса."Европарламент призывает ЕС и его государства-члены к дальнейшему увеличению военной поддержки Украины, в том числе поставок самолетов, ракет большой дальности, включая Taurus, современных систем ПВО, включая Patriot и SAMP-T, боеприпасов, а также расширению программ подготовки украинских сил", - указывается в документе.Депутаты также заявили, что страны Евросоюза должны тратить только на военную поддержку Украины не менее 0,25% своего ВВП в год."Европарламент призывает Еврокомиссию и Совет ЕС уделить первоочередное внимание обеспечению полной работоспособности (европейской многоорбитальной спутниковой группировки – ред.) IRIS2 и предоставить Украине (и Тайваню) как можно скорее доступ к ней", - говорится в резолюции.Парламентарии, кроме того, призвали европейские столицы последовать примеру США и отменить все ограничения для Украины на использование своего оружия. Они также предложили создать новый формат финансирования военных поставок Киеву для замены Европейского фонда мира, деньги в котором сейчас блокирует Венгрия, и предложить план финансирования киевского режима после 2027 года.Депутаты ЕП в той же резолюции призвали страны ЕС добиваться принятия очередного, 15-го по счету санкционного пакета против России, расширить ограничения в металлургическом, атомном, химическом, банковском секторах."Европарламент призывает Совет ЕС… к дальнейшим санкциям против секторов, имеющих особое экономическое значение для России (металлургический, атомный, химический, сельскохозяйственный и банковский), а также против алюминия, стальной продукции, урана, титана и никеля", - указывается в документе.Там также говорится о необходимости "полного эмбарго" на импорт в ЕС российского ископаемого топлива и сжиженного природного газа (СПГ).Депутаты, кроме того, призвали пересмотреть продолжительность санкций, введенных в отношении России, продлив срок их действия "с нынешних шести месяцев до более стратегических трех лет".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20241128/podpolkovnik-1986222001.html
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киев, россия, европарламент, евросоюз, урсула фон дер ляйен, украина, андрюс кубилюс, сергей лавров, еврокомиссия, в мире
Киев, Россия, Европарламент, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Андрюс Кубилюс, Сергей Лавров, Еврокомиссия, В мире
Европарламент утвердил резолюцию по поставкам оружия Киеву

ЕП утвердил резолюцию по поставкам оружия Киеву и антироссийским санкциям

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли очередную проукраинскую резолюцию с призывом наращивать поставки дальнобойных ракет и боевых самолетов Киеву, а также расширять санкции против России.
Документ поддержали 390 парламентариев, против высказались 135 депутатов, 52 воздержались.
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Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами - членами ЕС. Авторами очередного антироссийского документа выступили партии, традиционно поддерживающие политику главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, включая утвержденного накануне на пост еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса.
"Европарламент призывает ЕС и его государства-члены к дальнейшему увеличению военной поддержки Украины, в том числе поставок самолетов, ракет большой дальности, включая Taurus, современных систем ПВО, включая Patriot и SAMP-T, боеприпасов, а также расширению программ подготовки украинских сил", - указывается в документе.
Депутаты также заявили, что страны Евросоюза должны тратить только на военную поддержку Украины не менее 0,25% своего ВВП в год.
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"Европарламент призывает Еврокомиссию и Совет ЕС уделить первоочередное внимание обеспечению полной работоспособности (европейской многоорбитальной спутниковой группировки – ред.) IRIS2 и предоставить Украине (и Тайваню) как можно скорее доступ к ней", - говорится в резолюции.
Парламентарии, кроме того, призвали европейские столицы последовать примеру США и отменить все ограничения для Украины на использование своего оружия. Они также предложили создать новый формат финансирования военных поставок Киеву для замены Европейского фонда мира, деньги в котором сейчас блокирует Венгрия, и предложить план финансирования киевского режима после 2027 года.
Депутаты ЕП в той же резолюции призвали страны ЕС добиваться принятия очередного, 15-го по счету санкционного пакета против России, расширить ограничения в металлургическом, атомном, химическом, банковском секторах.
"Европарламент призывает Совет ЕС… к дальнейшим санкциям против секторов, имеющих особое экономическое значение для России (металлургический, атомный, химический, сельскохозяйственный и банковский), а также против алюминия, стальной продукции, урана, титана и никеля", - указывается в документе.
Там также говорится о необходимости "полного эмбарго" на импорт в ЕС российского ископаемого топлива и сжиженного природного газа (СПГ).
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Депутаты, кроме того, призвали пересмотреть продолжительность санкций, введенных в отношении России, продлив срок их действия "с нынешних шести месяцев до более стратегических трех лет".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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