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Европу и Киев могут исключить из переговоров по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2024
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11:00 28.11.2024 (обновлено: 11:13 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/es-1986166857.html
Европу и Киев могут исключить из переговоров по Украине, пишут СМИ
Европу и Киев могут исключить из переговоров по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2024
Европу и Киев могут исключить из переговоров по Украине, пишут СМИ
Франция обеспокоена тем, что Европа и Киев могут быть исключены из переговоров по Украине, а ими будут заниматься Россия и США, сообщает журнал Economist. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T11:00
2024-11-28T11:13
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Франция обеспокоена тем, что Европа и Киев могут быть исключены из переговоров по Украине, а ими будут заниматься Россия и США, сообщает журнал Economist. "Советники президента Франции Эммануэля Макрона обеспокоены тем, что дипломатия станет американо-российским делом, а Украина и Европа будут оставлены в стороне", - говорится в публикации. Дипломат из Восточной Европы указал на то, что победитель выборов президента США Дональд Трамп хочет, чтобы европейцы поделились с ним идеями об урегулировании украинского конфликта. По его мнению, Европе не следует создавать впечатление, будто она не стремится к миру на Украине. Трамп ранее обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241127/tramp-1985913309.html
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в мире, украина, россия, европа, дональд трамп, владимир путин, эммануэль макрон, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, НАТО, Вооруженные силы Украины
Европу и Киев могут исключить из переговоров по Украине, пишут СМИ

Париж боится, что переговорами по Украине будут заниматься только Россия и США

© AP Photo / LibkosУкраинский военный в окопе
Украинский военный в окопе - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский военный в окопе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Франция обеспокоена тем, что Европа и Киев могут быть исключены из переговоров по Украине, а ими будут заниматься Россия и США, сообщает журнал Economist.
"Советники президента Франции Эммануэля Макрона обеспокоены тем, что дипломатия станет американо-российским делом, а Украина и Европа будут оставлены в стороне", - говорится в публикации.
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27 ноября, 05:25
Дипломат из Восточной Европы указал на то, что победитель выборов президента США Дональд Трамп хочет, чтобы европейцы поделились с ним идеями об урегулировании украинского конфликта. По его мнению, Европе не следует создавать впечатление, будто она не стремится к миру на Украине.
Трамп ранее обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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24 ноября, 15:06
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаДональд ТрампВладимир ПутинЭммануэль МакронНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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