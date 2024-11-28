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Европарламент предложит ЕС создать новый формат поставок оружия Киеву
Европарламент предложит ЕС создать новый формат поставок оружия Киеву - РИА Новости, 28.11.2024
Европарламент предложит ЕС создать новый формат поставок оружия Киеву
Депутаты Европейского парламента в резолюции в поддержку Украины хотят предложить странам ЕС создать новый формат финансирования военных поставок Киеву для... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T08:43
2024-11-28T08:43
2024-11-28T08:57
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в резолюции в поддержку Украины хотят предложить странам ЕС создать новый формат финансирования военных поставок Киеву для замены Европейского фонда мира, деньги в котором для Украины сейчас блокирует Венгрия, следует из опубликованного на сайте ЕП документа.В настоящее время в Европейском фонде мира остаются заблокированными 6,6 миллиарда евро, которые ранее были обещаны Брюсселем странам Евросоюза в качестве компенсаций за поставки вооружений киевскому режиму."Европарламент подчеркивает, что, если Европейский фонд мира останется заблокированным до следующего Евросовета (во второй половине декабря 2024 года – ред.), необходимо незамедлительно создать новый формат, который будет включать только те государства-члены, которые готовы и способны оказывать военную помощь Украине", - указывается в документе.Европарламент проголосует по очередной резолюции в поддержку Украины в четверг на пленарной сессии в Страсбурге. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами - членами ЕС. Авторами очередного антироссийского документа выступили партии, традиционно поддерживающие политику главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, включая утвержденного накануне на пост еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса.
https://ria.ru/20241127/panchenko-1985980440.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, украина, венгрия, киев, андрюс кубилюс, еврокомиссия, евросоюз, европарламент
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Венгрия, Киев, Андрюс Кубилюс, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент
Европарламент предложит ЕС создать новый формат поставок оружия Киеву
ЕС может создать новый фонд поставок оружия Киеву вместо блокируемого Венгрией