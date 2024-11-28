Рейтинг@Mail.ru
Европарламент предложит ЕС создать новый формат поставок оружия Киеву - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:43 28.11.2024 (обновлено: 08:57 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/ep-1986142686.html
Европарламент предложит ЕС создать новый формат поставок оружия Киеву
Европарламент предложит ЕС создать новый формат поставок оружия Киеву - РИА Новости, 28.11.2024
Европарламент предложит ЕС создать новый формат поставок оружия Киеву
Депутаты Европейского парламента в резолюции в поддержку Украины хотят предложить странам ЕС создать новый формат финансирования военных поставок Киеву для... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T08:43
2024-11-28T08:57
в мире
урсула фон дер ляйен
украина
венгрия
киев
андрюс кубилюс
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155176/13/1551761305_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_b28d7686f3b3dd321d01acc855f180fb.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в резолюции в поддержку Украины хотят предложить странам ЕС создать новый формат финансирования военных поставок Киеву для замены Европейского фонда мира, деньги в котором для Украины сейчас блокирует Венгрия, следует из опубликованного на сайте ЕП документа.В настоящее время в Европейском фонде мира остаются заблокированными 6,6 миллиарда евро, которые ранее были обещаны Брюсселем странам Евросоюза в качестве компенсаций за поставки вооружений киевскому режиму."Европарламент подчеркивает, что, если Европейский фонд мира останется заблокированным до следующего Евросовета (во второй половине декабря 2024 года – ред.), необходимо незамедлительно создать новый формат, который будет включать только те государства-члены, которые готовы и способны оказывать военную помощь Украине", - указывается в документе.Европарламент проголосует по очередной резолюции в поддержку Украины в четверг на пленарной сессии в Страсбурге. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами - членами ЕС. Авторами очередного антироссийского документа выступили партии, традиционно поддерживающие политику главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, включая утвержденного накануне на пост еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса.
https://ria.ru/20241127/panchenko-1985980440.html
https://ria.ru/20241127/zelenskiy-1985909137.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155176/13/1551761305_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_e9dee7b2e5273c71e3bad79fb4d2e87f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, урсула фон дер ляйен, украина, венгрия, киев, андрюс кубилюс, еврокомиссия, евросоюз, европарламент
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Венгрия, Киев, Андрюс Кубилюс, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент
Европарламент предложит ЕС создать новый формат поставок оружия Киеву

ЕС может создать новый фонд поставок оружия Киеву вместо блокируемого Венгрией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европарламента в Брюсселе
Здание Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание Европарламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в резолюции в поддержку Украины хотят предложить странам ЕС создать новый формат финансирования военных поставок Киеву для замены Европейского фонда мира, деньги в котором для Украины сейчас блокирует Венгрия, следует из опубликованного на сайте ЕП документа.
В настоящее время в Европейском фонде мира остаются заблокированными 6,6 миллиарда евро, которые ранее были обещаны Брюсселем странам Евросоюза в качестве компенсаций за поставки вооружений киевскому режиму.
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Украинская журналистка раскрыла правду о Зеленском
27 ноября, 13:13
"Европарламент подчеркивает, что, если Европейский фонд мира останется заблокированным до следующего Евросовета (во второй половине декабря 2024 года – ред.), необходимо незамедлительно создать новый формат, который будет включать только те государства-члены, которые готовы и способны оказывать военную помощь Украине", - указывается в документе.
Европарламент проголосует по очередной резолюции в поддержку Украины в четверг на пленарной сессии в Страсбурге. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами - членами ЕС. Авторами очередного антироссийского документа выступили партии, традиционно поддерживающие политику главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, включая утвержденного накануне на пост еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
"По 80 тысяч". В Раде раскрыли подробности нового плана Зеленского
27 ноября, 03:25
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенУкраинаВенгрияКиевАндрюс КубилюсЕврокомиссияЕвросоюзЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала