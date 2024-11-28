https://ria.ru/20241128/ep-1986142686.html

Европарламент предложит ЕС создать новый формат поставок оружия Киеву

Европарламент предложит ЕС создать новый формат поставок оружия Киеву - РИА Новости, 28.11.2024

Европарламент предложит ЕС создать новый формат поставок оружия Киеву

Депутаты Европейского парламента в резолюции в поддержку Украины хотят предложить странам ЕС создать новый формат финансирования военных поставок Киеву для... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T08:43

2024-11-28T08:43

2024-11-28T08:57

в мире

урсула фон дер ляйен

украина

венгрия

киев

андрюс кубилюс

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в резолюции в поддержку Украины хотят предложить странам ЕС создать новый формат финансирования военных поставок Киеву для замены Европейского фонда мира, деньги в котором для Украины сейчас блокирует Венгрия, следует из опубликованного на сайте ЕП документа.В настоящее время в Европейском фонде мира остаются заблокированными 6,6 миллиарда евро, которые ранее были обещаны Брюсселем странам Евросоюза в качестве компенсаций за поставки вооружений киевскому режиму."Европарламент подчеркивает, что, если Европейский фонд мира останется заблокированным до следующего Евросовета (во второй половине декабря 2024 года – ред.), необходимо незамедлительно создать новый формат, который будет включать только те государства-члены, которые готовы и способны оказывать военную помощь Украине", - указывается в документе.Европарламент проголосует по очередной резолюции в поддержку Украины в четверг на пленарной сессии в Страсбурге. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами - членами ЕС. Авторами очередного антироссийского документа выступили партии, традиционно поддерживающие политику главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, включая утвержденного накануне на пост еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса.

https://ria.ru/20241127/panchenko-1985980440.html

https://ria.ru/20241127/zelenskiy-1985909137.html

украина

венгрия

киев

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в мире, урсула фон дер ляйен, украина, венгрия, киев, андрюс кубилюс, еврокомиссия, евросоюз, европарламент