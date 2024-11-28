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В Раде раскрыли главное преступление Зеленского - РИА Новости, 28.11.2024
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00:44 28.11.2024 (обновлено: 00:54 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/emigratsiya-1986120699.html
В Раде раскрыли главное преступление Зеленского
В Раде раскрыли главное преступление Зеленского - РИА Новости, 28.11.2024
В Раде раскрыли главное преступление Зеленского
Владимир Зеленский совершил преступление перед украинцами, заставив их хотеть покинуть страну. Такое мнение выразил в Telegram-канале депутат Верховной рады... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T00:44
2024-11-28T00:54
в мире
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский совершил преступление перед украинцами, заставив их хотеть покинуть страну. Такое мнение выразил в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене."Самое большое преступление, которое совершил Зеленский — это заставил миллионы украинцев разувериться в своей стране и мечтать уехать", — заявил он.Как отметил Дубинский, страна под руководством Зеленского должна стать страной, из которой все хотят уехать.По его словам, те, кого "людоловы Зеленского не смогли утилизировать", хотят выехать из страны, как только будут открыты границы."В этом и цель политики действующей власти, и ее единственное на сегодня реальное достижение —“країна мрії Зеленського” (Страна мечты Зеленского. — Прим. ред.) из которой все хотят бежать", — резюмировал депутат.Ранее украинский экономист Алексей Кущ заявлял, что за 75 лет население Украины может сократиться до десяти миллионов человек из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин, что является национальной катастрофой.По оценке директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
https://ria.ru/20241127/panchenko-1985980440.html
https://ria.ru/20241126/kiev-1985772567.html
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в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, алексей кущ, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Алексей Кущ, Верховная Рада Украины
В Раде раскрыли главное преступление Зеленского

Депутат Дубинский: Зеленский заставил украинцев мечтать об эмиграции

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский совершил преступление перед украинцами, заставив их хотеть покинуть страну. Такое мнение выразил в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
«
"Самое большое преступление, которое совершил Зеленский — это заставил миллионы украинцев разувериться в своей стране и мечтать уехать", — заявил он.
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Как отметил Дубинский, страна под руководством Зеленского должна стать страной, из которой все хотят уехать.
По его словам, те, кого "людоловы Зеленского не смогли утилизировать", хотят выехать из страны, как только будут открыты границы.
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"В этом и цель политики действующей власти, и ее единственное на сегодня реальное достижение —“країна мрії Зеленського” (Страна мечты Зеленского. — Прим. ред.) из которой все хотят бежать", — резюмировал депутат.
Ранее украинский экономист Алексей Кущ заявлял, что за 75 лет население Украины может сократиться до десяти миллионов человек из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин, что является национальной катастрофой.
По оценке директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийАлексей КущВерховная Рада Украины
 
 
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