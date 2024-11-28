https://ria.ru/20241128/emigratsiya-1986120699.html

В Раде раскрыли главное преступление Зеленского

В Раде раскрыли главное преступление Зеленского - РИА Новости, 28.11.2024

В Раде раскрыли главное преступление Зеленского

Владимир Зеленский совершил преступление перед украинцами, заставив их хотеть покинуть страну. Такое мнение выразил в Telegram-канале депутат Верховной рады... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T00:44

2024-11-28T00:44

2024-11-28T00:54

в мире

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владимир зеленский

александр дубинский

алексей кущ

верховная рада украины

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский совершил преступление перед украинцами, заставив их хотеть покинуть страну. Такое мнение выразил в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене."Самое большое преступление, которое совершил Зеленский — это заставил миллионы украинцев разувериться в своей стране и мечтать уехать", — заявил он.Как отметил Дубинский, страна под руководством Зеленского должна стать страной, из которой все хотят уехать.По его словам, те, кого "людоловы Зеленского не смогли утилизировать", хотят выехать из страны, как только будут открыты границы."В этом и цель политики действующей власти, и ее единственное на сегодня реальное достижение —“країна мрії Зеленського” (Страна мечты Зеленского. — Прим. ред.) из которой все хотят бежать", — резюмировал депутат.Ранее украинский экономист Алексей Кущ заявлял, что за 75 лет население Украины может сократиться до десяти миллионов человек из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин, что является национальной катастрофой.По оценке директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.

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https://ria.ru/20241126/kiev-1985772567.html

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в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, алексей кущ, верховная рада украины