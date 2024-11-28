https://ria.ru/20241128/dolg-1986123038.html

Названы плюсы и минусы покупок в долг в обход банка

Названы плюсы и минусы покупок в долг в обход банка - РИА Новости, 28.11.2024

Названы плюсы и минусы покупок в долг в обход банка

Возможность оплаты товара частями или в сплит предлагают многие маркетплейсы и другие сервисы. Что за этим стоит, агентству "Прайм" рассказала руководитель... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T02:17

2024-11-28T02:17

2024-11-28T02:17

экономика

ольга вяльшина

роскачество

маркетплейс

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Возможность оплаты товара частями или в сплит предлагают многие маркетплейсы и другие сервисы. Что за этим стоит, агентству "Прайм" рассказала руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.Она напомнила, что этот метод называется BNPL — "купи сейчас, плати позже" и используется продавцами для привлечения клиентов. При совершении покупки нужно оплатить лишь часть суммы, остальное списывается с карты через равные промежутки времени."Это удобно как для тех, кто избегает кредитов, так и для граждан с высокой кредитной нагрузкой – если банк больше не дает им в долг", — пояснила эксперт.Продукт не влияет на кредитную историю, однако за неуплату грозят штрафы и судебные иски. К плюсам относятся простота и доступность, к минусам – короткие сроки погашения и риск купить ненужное, заключила она.

https://ria.ru/20241026/marketpleys-1980196397.html

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2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, ольга вяльшина, роскачество, маркетплейс