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Названы плюсы и минусы покупок в долг в обход банка - РИА Новости, 28.11.2024
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02:17 28.11.2024
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Названы плюсы и минусы покупок в долг в обход банка
Названы плюсы и минусы покупок в долг в обход банка - РИА Новости, 28.11.2024
Названы плюсы и минусы покупок в долг в обход банка
Возможность оплаты товара частями или в сплит предлагают многие маркетплейсы и другие сервисы. Что за этим стоит, агентству "Прайм" рассказала руководитель... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T02:17
2024-11-28T02:17
экономика
ольга вяльшина
роскачество
маркетплейс
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Возможность оплаты товара частями или в сплит предлагают многие маркетплейсы и другие сервисы. Что за этим стоит, агентству "Прайм" рассказала руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.Она напомнила, что этот метод называется BNPL — "купи сейчас, плати позже" и используется продавцами для привлечения клиентов. При совершении покупки нужно оплатить лишь часть суммы, остальное списывается с карты через равные промежутки времени."Это удобно как для тех, кто избегает кредитов, так и для граждан с высокой кредитной нагрузкой – если банк больше не дает им в долг", — пояснила эксперт.Продукт не влияет на кредитную историю, однако за неуплату грозят штрафы и судебные иски. К плюсам относятся простота и доступность, к минусам – короткие сроки погашения и риск купить ненужное, заключила она.
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экономика, ольга вяльшина, роскачество, маркетплейс
Экономика, Ольга Вяльшина, Роскачество, маркетплейс
Названы плюсы и минусы покупок в долг в обход банка

Финансист Вяльшина назвала плюсом покупок в сплит возможность избежать кредита

© Depositphotos.com / VitalikRadkoДевушка делает онлайн-покупки
Девушка делает онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Depositphotos.com / VitalikRadko
Девушка делает онлайн-покупки. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Возможность оплаты товара частями или в сплит предлагают многие маркетплейсы и другие сервисы. Что за этим стоит, агентству "Прайм" рассказала руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.
Она напомнила, что этот метод называется BNPL — "купи сейчас, плати позже" и используется продавцами для привлечения клиентов. При совершении покупки нужно оплатить лишь часть суммы, остальное списывается с карты через равные промежутки времени.
"Это удобно как для тех, кто избегает кредитов, так и для граждан с высокой кредитной нагрузкой – если банк больше не дает им в долг", — пояснила эксперт.
Продукт не влияет на кредитную историю, однако за неуплату грозят штрафы и судебные иски. К плюсам относятся простота и доступность, к минусам – короткие сроки погашения и риск купить ненужное, заключила она.
Логистический центр - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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ЭкономикаОльга ВяльшинаРоскачествомаркетплейс
 
 
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