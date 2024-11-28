https://ria.ru/20241128/dolg-1986123038.html
Названы плюсы и минусы покупок в долг в обход банка
Названы плюсы и минусы покупок в долг в обход банка - РИА Новости, 28.11.2024
Названы плюсы и минусы покупок в долг в обход банка
Возможность оплаты товара частями или в сплит предлагают многие маркетплейсы и другие сервисы. Что за этим стоит, агентству "Прайм" рассказала руководитель... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T02:17
2024-11-28T02:17
2024-11-28T02:17
экономика
ольга вяльшина
роскачество
маркетплейс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156224/69/1562246912_0:72:3068:1798_1920x0_80_0_0_158b503655ca018763d6ff86597f2f11.jpg
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Возможность оплаты товара частями или в сплит предлагают многие маркетплейсы и другие сервисы. Что за этим стоит, агентству "Прайм" рассказала руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.Она напомнила, что этот метод называется BNPL — "купи сейчас, плати позже" и используется продавцами для привлечения клиентов. При совершении покупки нужно оплатить лишь часть суммы, остальное списывается с карты через равные промежутки времени."Это удобно как для тех, кто избегает кредитов, так и для граждан с высокой кредитной нагрузкой – если банк больше не дает им в долг", — пояснила эксперт.Продукт не влияет на кредитную историю, однако за неуплату грозят штрафы и судебные иски. К плюсам относятся простота и доступность, к минусам – короткие сроки погашения и риск купить ненужное, заключила она.
https://ria.ru/20241026/marketpleys-1980196397.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156224/69/1562246912_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_edfda891f4fe691401e101b852e419a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ольга вяльшина, роскачество, маркетплейс
Экономика, Ольга Вяльшина, Роскачество, маркетплейс
Названы плюсы и минусы покупок в долг в обход банка
Финансист Вяльшина назвала плюсом покупок в сплит возможность избежать кредита
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости.
Возможность оплаты товара частями или в сплит предлагают многие маркетплейсы и другие сервисы. Что за этим стоит, агентству "Прайм"
рассказала руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.
Она напомнила, что этот метод называется BNPL — "купи сейчас, плати позже" и используется продавцами для привлечения клиентов. При совершении покупки нужно оплатить лишь часть суммы, остальное списывается с карты через равные промежутки времени.
"Это удобно как для тех, кто избегает кредитов, так и для граждан с высокой кредитной нагрузкой – если банк больше не дает им в долг", — пояснила эксперт.
Продукт не влияет на кредитную историю, однако за неуплату грозят штрафы и судебные иски. К плюсам относятся простота и доступность, к минусам – короткие сроки погашения и риск купить ненужное, заключила она.