Рябков высказался о платежной системе БРИКС
Рябков: БРИКС сделала важные шаги в вопросе создания платежной системы
Промокарты платежного сервиса BRICS Pay. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. В вопросе создания независимой платежной системы БРИКС были уже сделаны важные шаги вперед, темпы реализации этой идеи будут зависеть от поставленных лидерами стран объединения задач и действий профессионалов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Стакан всегда наполовину полон, он никогда не бывает наполовину пуст. Мы можем измерять наполняемость стакана разными способами, но все зависит от воли людей, которые держат этот стакан в руках. Поэтому на сегодня мы сделали важные шаги вперед. Сколько понадобится времени для того, чтобы обратить наше понимание и те рамки, которые сформированы и уже по большому счету сложились, наполнить конкретикой дел, это зависит от нас - от БРИКС и от мирового большинства", - сказал он на пресс-подходе по итогам заключительной встречи шерп/су-шерп БРИКС.
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"Главное, что пройдена точка, назову ее точкой невозврата, а темп будет зависеть от того, как это будут формулировать наши лидеры и как с этой задачей справятся те практики в банковской и финансовой сфере и дипломаты, которым это положено по должности. Мы приложим максимум усилий к этому", - подчеркнул Рябков.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.