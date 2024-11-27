https://ria.ru/20241127/zuby-1986095318.html

Запуск "Орешника" позволил России "показать зубы", пишут СМИ

Запуск "Орешника" позволил России "показать зубы", пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2024

Запуск "Орешника" позволил России "показать зубы", пишут СМИ

Ударом "Орешника" Россия "показала зубы", пишет старший приглашенный научный сотрудник Института России при Королевском колледже Лондона Анна Матвеева в статье... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T19:58

2024-11-27T19:58

2024-11-27T23:06

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Ударом "Орешника" Россия "показала зубы", пишет старший приглашенный научный сотрудник Института России при Королевском колледже Лондона Анна Матвеева в статье для The National Interest."Этой атакой Россия "показала зубы", не устроив масштабных разрушений. Она продемонстрировала, что у Москвы есть оружие, о котором ранее не было известно, и она готова его применить", — говорится в публикации.По мнению эксперта, шаги Джо Байдена, за которыми последовал удар "Орешником", показывают, что уходящий президент США полон решимости оставить своему преемнику как можно более сложное внешнеполитическое наследство и помешать амбициям Дональда Трампа установить мир между Россией и Украиной."Создается впечатление, что Россию провоцируют на безрассудный ответ, что делает мирные переговоры слишком сложными — даже для Трампа", — отметила Матвеева.По словам Матвеевой, во время переходного периода Байден сделал спорный шаг, усилив поддержку Украины, что рискует вызвать международную реакцию, особенно если западные ракеты дадут осечку."Отбросив осторожность, президент Байден решил использовать переходный период, чтобы поднять ставки конфликта на Украине. Если из-за навигационной ошибки западная ракета попадет в детский сад, это нанесет дополнительный урон международной репутации Запада", — заключила она.Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241127/ukraina-1986028251.html

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россия, украина, лондон, анна матвеева, джо байден, дональд трамп, безопасность, первый запуск ракеты "орешник"