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"По 80 тысяч". В Раде раскрыли подробности нового плана Зеленского - РИА Новости, 27.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:25 27.11.2024 (обновлено: 05:48 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/zelenskiy-1985909137.html
"По 80 тысяч". В Раде раскрыли подробности нового плана Зеленского
"По 80 тысяч". В Раде раскрыли подробности нового плана Зеленского - РИА Новости, 27.11.2024
"По 80 тысяч". В Раде раскрыли подробности нового плана Зеленского
Владимир Зеленский хочет сократить население Украины до 10 миллионов человек для более успешной интеграции в Европейский союз, заявил на своем YouTube-канале... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T03:25
2024-11-27T05:48
специальная военная операция на украине
в мире
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сша
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владимир зеленский
александр дубинский
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет сократить население Украины до 10 миллионов человек для более успешной интеграции в Европейский союз, заявил на своем YouTube-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Общая цель — сократить количество населения до 10 миллионов человек и получить за это бабки. Зеленский торгует людьми, он лучший рабовладелец в истории", — выразил мнение депутат Рады.По его словам, страна с населением в 10 миллионов человек намного легче интегрируется в Европейский союз: на 40 миллионов населения необходима одна квота для евродепутатов, на 10 миллионов — в четыре раза меньше."Для аграрного бизнеса сокращение населения идеально &lt;...&gt; Ничего не мешает комбайну ехать из точки А в точку Б. Нет дорог, нет населенных пунктов, не нужно строить школы, &lt;...&gt; детские сады", — отметил политик.Он подчеркнул, что во время запланированного визита в США глава офиса Зеленского Андрей Ермак намерен предложить американским властям сделку о продолжении боевых действий."(Ермак — Прим. ред.) едет с "великолепной" идеей — продать три миллиона 700 тысяч украинцев &lt;...&gt; для войны &lt;...&gt; за 300 миллиардов долларов. Сделка великолепна. По 80 тысяч за одного украинца", — рассказал Дубинский.Зеленский 19 ноября анонсировал в Раде новый проект — "план стойкости", состоящий из десяти пунктов и нескольких приложений. Среди пунктов – культурный суверенитет, безопасность, энергетика, производство оружия. Его детальная презентация должна состояться в декабре.Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала инициативу, назвав ее "очередным набором болезненных фантазий с целью обеспечить самосохранение во власти утратившего легитимность Зеленского". Она добавила, что Зеленский готов к дальнейшему закручиванию гаек внутри страны, отметив, что этим очевидно будет заниматься так называемое Министерство объединения Украины.
https://ria.ru/20241126/zelenskiy-1985846965.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, александр дубинский, андрей ермак, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Андрей Ермак, Верховная Рада Украины
"По 80 тысяч". В Раде раскрыли подробности нового плана Зеленского

Дубинский: Зеленский хочет сократить население до 10 млн человек ради ЕС

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет сократить население Украины до 10 миллионов человек для более успешной интеграции в Европейский союз, заявил на своем YouTube-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Общая цель — сократить количество населения до 10 миллионов человек и получить за это бабки. Зеленский торгует людьми, он лучший рабовладелец в истории", — выразил мнение депутат Рады.
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По его словам, страна с населением в 10 миллионов человек намного легче интегрируется в Европейский союз: на 40 миллионов населения необходима одна квота для евродепутатов, на 10 миллионов — в четыре раза меньше.
"Для аграрного бизнеса сокращение населения идеально <...> Ничего не мешает комбайну ехать из точки А в точку Б. Нет дорог, нет населенных пунктов, не нужно строить школы, <...> детские сады", — отметил политик.
Он подчеркнул, что во время запланированного визита в США глава офиса Зеленского Андрей Ермак намерен предложить американским властям сделку о продолжении боевых действий.
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"(Ермак — Прим. ред.) едет с "великолепной" идеей — продать три миллиона 700 тысяч украинцев <...> для войны <...> за 300 миллиардов долларов. Сделка великолепна. По 80 тысяч за одного украинца", — рассказал Дубинский.
Зеленский 19 ноября анонсировал в Раде новый проект — "план стойкости", состоящий из десяти пунктов и нескольких приложений. Среди пунктов – культурный суверенитет, безопасность, энергетика, производство оружия. Его детальная презентация должна состояться в декабре.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала инициативу, назвав ее "очередным набором болезненных фантазий с целью обеспечить самосохранение во власти утратившего легитимность Зеленского". Она добавила, что Зеленский готов к дальнейшему закручиванию гаек внутри страны, отметив, что этим очевидно будет заниматься так называемое Министерство объединения Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийАндрей ЕрмакВерховная Рада Украины
 
 
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