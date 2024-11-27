https://ria.ru/20241127/zelenskiy-1985909137.html

"По 80 тысяч". В Раде раскрыли подробности нового плана Зеленского

"По 80 тысяч". В Раде раскрыли подробности нового плана Зеленского - РИА Новости, 27.11.2024

"По 80 тысяч". В Раде раскрыли подробности нового плана Зеленского

Владимир Зеленский хочет сократить население Украины до 10 миллионов человек для более успешной интеграции в Европейский союз, заявил на своем YouTube-канале... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T03:25

2024-11-27T03:25

2024-11-27T05:48

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

владимир зеленский

александр дубинский

андрей ермак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525723_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0320d2060b946ed13d2c4d68bb2aefe4.jpg

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет сократить население Украины до 10 миллионов человек для более успешной интеграции в Европейский союз, заявил на своем YouTube-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Общая цель — сократить количество населения до 10 миллионов человек и получить за это бабки. Зеленский торгует людьми, он лучший рабовладелец в истории", — выразил мнение депутат Рады.По его словам, страна с населением в 10 миллионов человек намного легче интегрируется в Европейский союз: на 40 миллионов населения необходима одна квота для евродепутатов, на 10 миллионов — в четыре раза меньше."Для аграрного бизнеса сокращение населения идеально <...> Ничего не мешает комбайну ехать из точки А в точку Б. Нет дорог, нет населенных пунктов, не нужно строить школы, <...> детские сады", — отметил политик.Он подчеркнул, что во время запланированного визита в США глава офиса Зеленского Андрей Ермак намерен предложить американским властям сделку о продолжении боевых действий."(Ермак — Прим. ред.) едет с "великолепной" идеей — продать три миллиона 700 тысяч украинцев <...> для войны <...> за 300 миллиардов долларов. Сделка великолепна. По 80 тысяч за одного украинца", — рассказал Дубинский.Зеленский 19 ноября анонсировал в Раде новый проект — "план стойкости", состоящий из десяти пунктов и нескольких приложений. Среди пунктов – культурный суверенитет, безопасность, энергетика, производство оружия. Его детальная презентация должна состояться в декабре.Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала инициативу, назвав ее "очередным набором болезненных фантазий с целью обеспечить самосохранение во власти утратившего легитимность Зеленского". Она добавила, что Зеленский готов к дальнейшему закручиванию гаек внутри страны, отметив, что этим очевидно будет заниматься так называемое Министерство объединения Украины.

https://ria.ru/20241126/zelenskiy-1985846965.html

https://ria.ru/20241127/putin-1985906056.html

https://ria.ru/20241126/zelenskiy-1985716446.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, александр дубинский, андрей ермак, верховная рада украины