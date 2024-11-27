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ВСУ рассказали о приказе стрелять по неустановленным лицам - РИА Новости, 27.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:30 27.11.2024 (обновлено: 22:23 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/vsu-1986032975.html
ВСУ рассказали о приказе стрелять по неустановленным лицам
ВСУ рассказали о приказе стрелять по неустановленным лицам - РИА Новости, 27.11.2024
ВСУ рассказали о приказе стрелять по неустановленным лицам
Неназванный командир ВСУ заявил телеканалу CNN, что военным вокруг Красноармейска в подконтрольной Киеву части ДНР дали приказ открывать огонь по... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T16:30
2024-11-27T22:23
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Неназванный командир ВСУ заявил телеканалу CNN, что военным вокруг Красноармейска в подконтрольной Киеву части ДНР дали приказ открывать огонь по "неустановленным лицам" на фоне страха перед российскими разведгруппами, сообщает телеканал CNN. "Один командир заявил, &lt;...&gt; что военным вокруг Покровска (украинское название Красноармейска. — Прим. ред.) дали приказ стрелять в неустановленных лиц на месте", — говорится в сообщении телеканала. Телеканал отмечает, что приказ был дан из-за страха перед продвижением российских разведывательных групп. Красноармейск (украинское название Покровск) — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240506/syrskiy-1944181113.html
красноармейск
донецкая народная республика
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в мире, красноармейск, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Киев, Вооруженные силы Украины
ВСУ рассказали о приказе стрелять по неустановленным лицам

ВСУ дали приказ стрелять по неустановленным лицам из-за страха перед Россией

© AP Photo / LIBKOSСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / LIBKOS
Солдат ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Неназванный командир ВСУ заявил телеканалу CNN, что военным вокруг Красноармейска в подконтрольной Киеву части ДНР дали приказ открывать огонь по "неустановленным лицам" на фоне страха перед российскими разведгруппами, сообщает телеканал CNN.
"Один командир заявил, <...> что военным вокруг Покровска (украинское название Красноармейска. — Прим. ред.) дали приказ стрелять в неустановленных лиц на месте", — говорится в сообщении телеканала.
Телеканал отмечает, что приказ был дан из-за страха перед продвижением российских разведывательных групп.
Красноармейск (украинское название Покровск) — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
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