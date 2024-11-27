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Трое солдат ВСУ погибли при разрыве мины, сообщил Марочко - РИА Новости, 27.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:46 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/vsu-1985934530.html
Трое солдат ВСУ погибли при разрыве мины, сообщил Марочко
Трое солдат ВСУ погибли при разрыве мины, сообщил Марочко - РИА Новости, 27.11.2024
Трое солдат ВСУ погибли при разрыве мины, сообщил Марочко
Трое солдат ВСУ погибли при разрыве мины в стволе миномета ВСУ во время его работы в Кременском лесу, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T10:46
2024-11-27T10:46
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Трое солдат ВСУ погибли при разрыве мины в стволе миномета ВСУ во время его работы в Кременском лесу, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. "Северо-западнее населенного пункта Дроновка во время обстрела украинскими боевиками одного из участков Кременского леса зафиксирован случай разрыва минометной мины калибром 120 миллиметров в канале ствола. В результате взрыва от полученных ранений на месте скончались двое боевиков, еще один получил тяжелое ранение и попытался самостоятельно эвакуироваться, но проползя порядка 50 метров перестал подавать признаки жизни", - рассказал Марочко. Он уточнил, что во время ЧП ВСУ около часа вели объективный контроль данного участка местности, однако никто из солдат не попытался оказать помощь сослуживцам или провести эвакуацию.
https://ria.ru/20241127/svo-1985921149.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Трое солдат ВСУ погибли при разрыве мины, сообщил Марочко

Марочко: трое украинских военных погибли при разрыве мины в стволе миномета ВСУ

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Трое солдат ВСУ погибли при разрыве мины в стволе миномета ВСУ во время его работы в Кременском лесу, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
"Северо-западнее населенного пункта Дроновка во время обстрела украинскими боевиками одного из участков Кременского леса зафиксирован случай разрыва минометной мины калибром 120 миллиметров в канале ствола. В результате взрыва от полученных ранений на месте скончались двое боевиков, еще один получил тяжелое ранение и попытался самостоятельно эвакуироваться, но проползя порядка 50 метров перестал подавать признаки жизни", - рассказал Марочко.
Он уточнил, что во время ЧП ВСУ около часа вели объективный контроль данного участка местности, однако никто из солдат не попытался оказать помощь сослуживцам или провести эвакуацию.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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