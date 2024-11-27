https://ria.ru/20241127/vsu-1985934530.html

Трое солдат ВСУ погибли при разрыве мины, сообщил Марочко

Трое солдат ВСУ погибли при разрыве мины, сообщил Марочко - РИА Новости, 27.11.2024

Трое солдат ВСУ погибли при разрыве мины, сообщил Марочко

Трое солдат ВСУ погибли при разрыве мины в стволе миномета ВСУ во время его работы в Кременском лесу, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T10:46

2024-11-27T10:46

2024-11-27T10:46

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg

ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Трое солдат ВСУ погибли при разрыве мины в стволе миномета ВСУ во время его работы в Кременском лесу, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. "Северо-западнее населенного пункта Дроновка во время обстрела украинскими боевиками одного из участков Кременского леса зафиксирован случай разрыва минометной мины калибром 120 миллиметров в канале ствола. В результате взрыва от полученных ранений на месте скончались двое боевиков, еще один получил тяжелое ранение и попытался самостоятельно эвакуироваться, но проползя порядка 50 метров перестал подавать признаки жизни", - рассказал Марочко. Он уточнил, что во время ЧП ВСУ около часа вели объективный контроль данного участка местности, однако никто из солдат не попытался оказать помощь сослуживцам или провести эвакуацию.

https://ria.ru/20241127/svo-1985921149.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины