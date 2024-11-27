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Новое контрнаступление ВСУ станет финалом Зеленского, заявил Шеремет - РИА Новости, 27.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:32 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985907565.html
Новое контрнаступление ВСУ станет финалом Зеленского, заявил Шеремет
Новое контрнаступление ВСУ станет финалом Зеленского, заявил Шеремет - РИА Новости, 27.11.2024
Новое контрнаступление ВСУ станет финалом Зеленского, заявил Шеремет
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что новое контрнаступления ВСУ станет финалом киевского... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T02:32
2024-11-27T02:32
специальная военная операция на украине
россия
курская область
запорожская область
владимир путин
михаил шеремет
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что новое контрнаступления ВСУ станет финалом киевского режима во главе с Владимиром Зеленским. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о подготовке нового контрнаступления, его слова приводит издание "Страна.ua". "Новая попытка контрнаступления ВСУ, если оно действительно будет, станет финалом киевского режима во главе с диктатором Зеленским, который готов ради сиюминутных аплодисментов Запада отправить на верную смерть многие тысячи украинских солдат. Попытки ВСУ дернуться и сунуться в сторону России будут пресечены, враг - разгромлен. Это контрнаступление бессмысленно и станет больше имитацией деятельности для западных хозяев", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, заявления и метания киевского режима в последние месяцы напоминают агонию и желание идти ва-банк, предчувствуя "скорую политическую кончину". "ВСУ ждут колоссальные потери. Наша армию готова дать сокрушительный отпор агрессору, который продолжает бросать силой на фронт украинцев, лишь бы хоть частично оправдать вложенные средства со стороны западных стран во главе с США", - сказал депутат. Украинское контрнаступление в Запорожской области началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщал 19 декабря 2023 года бывший тогда министром обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". В 2024 году подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241126/zelenskiy-1985871459.html
https://ria.ru/20240410/kontrnastuplenie-1938969069.html
https://ria.ru/20241126/vsu-1985789220.html
россия
курская область
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россия, курская область, запорожская область, владимир путин, михаил шеремет, владимир зеленский, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Запорожская область, Владимир Путин, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Новое контрнаступление ВСУ станет финалом Зеленского, заявил Шеремет

Депутат Шеремет назвал возможное контрнаступление ВСУ имитацией деятельности

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что новое контрнаступления ВСУ станет финалом киевского режима во главе с Владимиром Зеленским.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о подготовке нового контрнаступления, его слова приводит издание "Страна.ua".
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
"Убьют и похоронят". Зеленского призвали готовиться к худшему
Вчера, 19:23
"Новая попытка контрнаступления ВСУ, если оно действительно будет, станет финалом киевского режима во главе с диктатором Зеленским, который готов ради сиюминутных аплодисментов Запада отправить на верную смерть многие тысячи украинских солдат. Попытки ВСУ дернуться и сунуться в сторону России будут пресечены, враг - разгромлен. Это контрнаступление бессмысленно и станет больше имитацией деятельности для западных хозяев", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, заявления и метания киевского режима в последние месяцы напоминают агонию и желание идти ва-банк, предчувствуя "скорую политическую кончину".
"ВСУ ждут колоссальные потери. Наша армию готова дать сокрушительный отпор агрессору, который продолжает бросать силой на фронт украинцев, лишь бы хоть частично оправдать вложенные средства со стороны западных стран во главе с США", - сказал депутат.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Эксперт назвал план контрнаступления ВСУ классической схемой мошенничества
10 апреля, 01:35
Украинское контрнаступление в Запорожской области началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщал 19 декабря 2023 года бывший тогда министром обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов".
В 2024 году подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
ВСУ пожаловались на отсутствие фортификаций в Донбассе, пишет Le Point
Вчера, 14:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьЗапорожская областьВладимир ПутинМихаил ШереметВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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