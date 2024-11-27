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Турецкий эксперт рассказал, когда Трамп может начать переговоры по Украине - РИА Новости, 27.11.2024
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08:38 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/turtsiya-1985923366.html
Турецкий эксперт рассказал, когда Трамп может начать переговоры по Украине
Турецкий эксперт рассказал, когда Трамп может начать переговоры по Украине - РИА Новости, 27.11.2024
Турецкий эксперт рассказал, когда Трамп может начать переговоры по Украине
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут быть инициированы будущим хозяином Белого дома Дональдом Трампом весной 2025 года, но необходимо... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T08:38
2024-11-27T08:38
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
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АНКАРА, 27 ноя – РИА Новости. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут быть инициированы будущим хозяином Белого дома Дональдом Трампом весной 2025 года, но необходимо устойчивое решение, а не временное прекращение огня, заявил РИА Новости турецкий аналитик Умит Назми Хазыр. Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день. "(Дональд) Трамп будет приведен к присяге 20 января. Одним из приоритетных вопросов, которые он захочет решить после инаугурации, будет вопрос Украины. Поэтому переговоры могут начаться через несколько месяцев после инаугурации Трампа, то есть весной 2025 года", - сказал аналитик. По его словам, для того чтобы стороны сели за стол переговоров, Трамп должен выступить с предложением постоянного мирного плана, а не прекращения огня. "Ведь Минские соглашения тоже не принесли прочного мира", - подчеркнул собеседник агентства. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241119/erdogan-1984705077.html
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985918273.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, джо байден, нато, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО, Вооруженные силы Украины, Выборы президента США — 2024
Турецкий эксперт рассказал, когда Трамп может начать переговоры по Украине

Умит Назми Хазыр: Трамп может начать переговоры по Украине весной 2025 года

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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АНКАРА, 27 ноя – РИА Новости. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут быть инициированы будущим хозяином Белого дома Дональдом Трампом весной 2025 года, но необходимо устойчивое решение, а не временное прекращение огня, заявил РИА Новости турецкий аналитик Умит Назми Хазыр.
Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.
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"(Дональд) Трамп будет приведен к присяге 20 января. Одним из приоритетных вопросов, которые он захочет решить после инаугурации, будет вопрос Украины. Поэтому переговоры могут начаться через несколько месяцев после инаугурации Трампа, то есть весной 2025 года", - сказал аналитик.
По его словам, для того чтобы стороны сели за стол переговоров, Трамп должен выступить с предложением постоянного мирного плана, а не прекращения огня.
"Ведь Минские соглашения тоже не принесли прочного мира", - подчеркнул собеседник агентства.
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В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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