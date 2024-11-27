https://ria.ru/20241127/tokaev-1986094199.html

Токаев принял приглашение Путина посетить Россию

Токаев принял приглашение Путина посетить Россию - РИА Новости, 27.11.2024

Токаев принял приглашение Путина посетить Россию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение президента России Владимира Путина посетить РФ с государственным визитом в 2025 году, сроки будут... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T19:52

2024-11-27T19:52

2024-11-27T20:04

россия

касым-жомарт токаев

казахстан

владимир путин

политика

день победы

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение президента России Владимира Путина посетить РФ с государственным визитом в 2025 году, сроки будут согласованы.Совместное заявление президентов России и Казахстана об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано на сайте Кремля."Президент Российской Федерации Путин выразил признательность за теплое гостеприимство и пригласил президента Республики Казахстан Токаева посетить Российскую Федерацию с государственным визитом в 2025 году. Президент Республики Казахстан Токаев с благодарностью принял приглашение. Сроки визита будут согласованы дополнительно", - говорится в заявлении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, касым-жомарт токаев, казахстан, владимир путин, политика, день победы