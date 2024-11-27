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Токаев принял приглашение Путина посетить Россию - РИА Новости, 27.11.2024
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19:52 27.11.2024 (обновлено: 20:04 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/tokaev-1986094199.html
Токаев принял приглашение Путина посетить Россию
Токаев принял приглашение Путина посетить Россию - РИА Новости, 27.11.2024
Токаев принял приглашение Путина посетить Россию
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение президента России Владимира Путина посетить РФ с государственным визитом в 2025 году, сроки будут... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:52
2024-11-27T20:04
россия
касым-жомарт токаев
казахстан
владимир путин
политика
день победы
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение президента России Владимира Путина посетить РФ с государственным визитом в 2025 году, сроки будут согласованы.Совместное заявление президентов России и Казахстана об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано на сайте Кремля."Президент Российской Федерации Путин выразил признательность за теплое гостеприимство и пригласил президента Республики Казахстан Токаева посетить Российскую Федерацию с государственным визитом в 2025 году. Президент Республики Казахстан Токаев с благодарностью принял приглашение. Сроки визита будут согласованы дополнительно", - говорится в заявлении.
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россия, касым-жомарт токаев, казахстан, владимир путин, политика, день победы
Россия, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Владимир Путин, Политика, День Победы
Токаев принял приглашение Путина посетить Россию

Токаев принял приглашение Путина посетить Россию с госвизитом в 2025 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение президента России Владимира Путина посетить РФ с государственным визитом в 2025 году, сроки будут согласованы.
Совместное заявление президентов России и Казахстана об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано на сайте Кремля.
«
"Президент Российской Федерации Путин выразил признательность за теплое гостеприимство и пригласил президента Республики Казахстан Токаева посетить Российскую Федерацию с государственным визитом в 2025 году. Президент Республики Казахстан Токаев с благодарностью принял приглашение. Сроки визита будут согласованы дополнительно", - говорится в заявлении.
Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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