Токаев принял приглашение Путина посетить Россию
Токаев принял приглашение Путина посетить Россию с госвизитом в 2025 году
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение президента России Владимира Путина посетить РФ с государственным визитом в 2025 году, сроки будут согласованы.
Совместное заявление президентов России и Казахстана об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано на сайте Кремля.
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"Президент Российской Федерации Путин выразил признательность за теплое гостеприимство и пригласил президента Республики Казахстан Токаева посетить Российскую Федерацию с государственным визитом в 2025 году. Президент Республики Казахстан Токаев с благодарностью принял приглашение. Сроки визита будут согласованы дополнительно", - говорится в заявлении.
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