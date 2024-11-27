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Путин и Токаев подписали совместное заявление о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 27.11.2024
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19:07 27.11.2024 (обновлено: 22:49 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/tokaev-1986079099.html
Путин и Токаев подписали совместное заявление о стратегическом партнерстве
Путин и Токаев подписали совместное заявление о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 27.11.2024
Путин и Токаев подписали совместное заявление о стратегическом партнерстве
Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров в Астане подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:07
2024-11-27T22:49
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казахстан
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АСТАНА, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров в Астане подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.Встреча на высшем уровне прошла в резиденции "Акорда". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем разговор продолжился в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Среди прочего Путин заявил, что отношения двух стран развиваются самым динамичным и наилучшим образом. Он также подчеркнул, что Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана — в прошлом году торговый оборот достиг 28,5 миллиарда долларов. Кроме того, президент отметил развитие гуманитарных связей по линии гражданских обществ, образования и науки, а также межрегионального сотрудничества."В подписанном совместном заявлении поставлены новые амбициозные задачи по дальнейшему углублению стратегического партнерства двух наших стран. Их реализации будет способствовать заключенные многочисленные межправительственные и межведомственные документы, охватывающие самые разные сферы сотрудничества: от энергетики и транспорта до здравоохранения и юстиции", — заявил Путин.В свою очередь, Токаев заявил, что отношения Москвы и Астаны развиваются по восходящей линии и обрели необратимую динамику. По его словам, необходимо сделать так, чтобы это сотрудничество не снижало оборотов, торговля между странами успешно развивалась, а инвестиционное сотрудничество углублялось.Сегодня Путин прибыл в Астану с государственным визитом. В аэропорту состоялась торжественная встреча, маршем прошел почетный караул, а самолеты раскрасили небо в цвета российского триколора.На переговорах Путин и Токаев обсудили широкий круг вопросов, включая двустороннее сотрудничество, региональные и международные проблемы. По итогам встречи стороны примут ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов.Во второй день визита российский президент примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Казахстан в этом году председательствует в объединении.в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Переговоры на высшем уровне состоялись в среду в резиденции президента Казахстана "Акорда".
https://ria.ru/20241127/astana-1986064198.html
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Путин и Токаев подписывают совместное заявление об углублении стратегического партнерства
Путин и Токаев подписывают совместное заявление об углублении стратегического партнерства
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Стихи и картина. Встреча Путина в Астане
Путин с визитом в Казахстене
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астана, казахстан, россия, касым-жомарт токаев, владимир путин, в мире
Астана, Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, В мире
Путин и Токаев подписали совместное заявление о стратегическом партнерстве

Путин и Токаев подписали заявление об углублении стратегического партнерства

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АСТАНА, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров в Астане подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.
Встреча на высшем уровне прошла в резиденции "Акорда". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем разговор продолжился в расширенном составе с участием делегаций двух стран.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров в Астане - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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Среди прочего Путин заявил, что отношения двух стран развиваются самым динамичным и наилучшим образом. Он также подчеркнул, что Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана — в прошлом году торговый оборот достиг 28,5 миллиарда долларов. Кроме того, президент отметил развитие гуманитарных связей по линии гражданских обществ, образования и науки, а также межрегионального сотрудничества.
"В подписанном совместном заявлении поставлены новые амбициозные задачи по дальнейшему углублению стратегического партнерства двух наших стран. Их реализации будет способствовать заключенные многочисленные межправительственные и межведомственные документы, охватывающие самые разные сферы сотрудничества: от энергетики и транспорта до здравоохранения и юстиции", — заявил Путин.
В свою очередь, Токаев заявил, что отношения Москвы и Астаны развиваются по восходящей линии и обрели необратимую динамику. По его словам, необходимо сделать так, чтобы это сотрудничество не снижало оборотов, торговля между странами успешно развивалась, а инвестиционное сотрудничество углублялось.
Сегодня Путин прибыл в Астану с государственным визитом. В аэропорту состоялась торжественная встреча, маршем прошел почетный караул, а самолеты раскрасили небо в цвета российского триколора.
На переговорах Путин и Токаев обсудили широкий круг вопросов, включая двустороннее сотрудничество, региональные и международные проблемы. По итогам встречи стороны примут ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов.
Во второй день визита российский президент примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Казахстан в этом году председательствует в объединении.
в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Переговоры на высшем уровне состоялись в среду в резиденции президента Казахстана "Акорда".
Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Межгосударственные отношения России и Казахстана
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АстанаКазахстанРоссияКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинВ мире
 
 
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