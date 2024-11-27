https://ria.ru/20241127/tokaev-1986025775.html
Казахстан был и остается надежным партнером России, заявил Токаев
Казахстан был и остается надежным партнером России, заявил Токаев - РИА Новости, 27.11.2024
Казахстан был и остается надежным партнером России, заявил Токаев
Казахстан был и остаётся надёжным стратегическим партнёром России, союзником России, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T15:59
2024-11-27T15:59
2024-11-27T16:02
казахстан
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
в мире
одкб
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911398750_0:39:3175:1825_1920x0_80_0_0_c123cf9d711d7db457bb40da17771025.jpg
АСТАНА, 27 ноя – РИА Новости. Казахстан был и остаётся надёжным стратегическим партнёром России, союзником России, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев."Это, безусловно, очень важное, без всякого преувеличения, событие. В наших межгосударственных отношениях эти отношения зиждятся на очень прочной основе стратегического партнёрства, союзничества… Казахстан был и остаётся надёжным стратегическим партнёром России, союзником России в это непростое время", - сказал Токаев в приветственном слове президенту РФ Владимиру Путину, которого он встретил в своей резиденции "Акорда" в Астане.Путин 27-28 ноября посещает Астану по приглашению лидера Казахстана. В первый день визита президент России проведёт переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ. Затем состоится официальный приём. Последний государственный визит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2023 года, летом 2024 года российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.
казахстан
россия
астана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911398750_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_e5e8281249c87f75a0d7e0e9de0accd4.jpg
Токаев встретил Путина у трапа самолета
Токаев встретил Путина у трапа самолета
2024-11-27T15:59
true
PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, видео, в мире, одкб, шос, астана
Казахстан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, В мире, ОДКБ, ШОС, Астана
Казахстан был и остается надежным партнером России, заявил Токаев
АСТАНА, 27 ноя – РИА Новости. Казахстан был и остаётся надёжным стратегическим партнёром России, союзником России, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
2024-11-27T15:59
true
PT0M54S
Казахстан был и остается надежным партнером России, заявил Токаев
Токаев назвал Казахстан надежным стратегическим партнером РФ в непростое время