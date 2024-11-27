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Казахстан был и остается надежным партнером России, заявил Токаев - РИА Новости, 27.11.2024
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15:59 27.11.2024 (обновлено: 16:02 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/tokaev-1986025775.html
Казахстан был и остается надежным партнером России, заявил Токаев
Казахстан был и остается надежным партнером России, заявил Токаев - РИА Новости, 27.11.2024
Казахстан был и остается надежным партнером России, заявил Токаев
Казахстан был и остаётся надёжным стратегическим партнёром России, союзником России, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T15:59
2024-11-27T16:02
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владимир путин
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АСТАНА, 27 ноя – РИА Новости. Казахстан был и остаётся надёжным стратегическим партнёром России, союзником России, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев."Это, безусловно, очень важное, без всякого преувеличения, событие. В наших межгосударственных отношениях эти отношения зиждятся на очень прочной основе стратегического партнёрства, союзничества… Казахстан был и остаётся надёжным стратегическим партнёром России, союзником России в это непростое время", - сказал Токаев в приветственном слове президенту РФ Владимиру Путину, которого он встретил в своей резиденции "Акорда" в Астане.Путин 27-28 ноября посещает Астану по приглашению лидера Казахстана. В первый день визита президент России проведёт переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ. Затем состоится официальный приём. Последний государственный визит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2023 года, летом 2024 года российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.
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Токаев встретил Путина у трапа самолета
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Казахстан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, В мире, ОДКБ, ШОС, Астана
Казахстан был и остается надежным партнером России, заявил Токаев
АСТАНА, 27 ноя – РИА Новости. Казахстан был и остаётся надёжным стратегическим партнёром России, союзником России, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
2024-11-27T15:59
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Казахстан был и остается надежным партнером России, заявил Токаев

Токаев назвал Казахстан надежным стратегическим партнером РФ в непростое время

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 27 ноя – РИА Новости. Казахстан был и остаётся надёжным стратегическим партнёром России, союзником России, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«
"Это, безусловно, очень важное, без всякого преувеличения, событие. В наших межгосударственных отношениях эти отношения зиждятся на очень прочной основе стратегического партнёрства, союзничества… Казахстан был и остаётся надёжным стратегическим партнёром России, союзником России в это непростое время", - сказал Токаев в приветственном слове президенту РФ Владимиру Путину, которого он встретил в своей резиденции "Акорда" в Астане.
Путин 27-28 ноября посещает Астану по приглашению лидера Казахстана. В первый день визита президент России проведёт переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ. Затем состоится официальный приём. Последний государственный визит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2023 года, летом 2024 года российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.
 
КазахстанРоссияВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевВ миреОДКБШОСАстана
 
 
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