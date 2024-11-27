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Казахстан был и остается надежным партнером России, заявил Токаев

Казахстан был и остается надежным партнером России, заявил Токаев - РИА Новости, 27.11.2024

Казахстан был и остается надежным партнером России, заявил Токаев

Казахстан был и остаётся надёжным стратегическим партнёром России, союзником России, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T15:59

2024-11-27T15:59

2024-11-27T16:02

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АСТАНА, 27 ноя – РИА Новости. Казахстан был и остаётся надёжным стратегическим партнёром России, союзником России, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев."Это, безусловно, очень важное, без всякого преувеличения, событие. В наших межгосударственных отношениях эти отношения зиждятся на очень прочной основе стратегического партнёрства, союзничества… Казахстан был и остаётся надёжным стратегическим партнёром России, союзником России в это непростое время", - сказал Токаев в приветственном слове президенту РФ Владимиру Путину, которого он встретил в своей резиденции "Акорда" в Астане.Путин 27-28 ноября посещает Астану по приглашению лидера Казахстана. В первый день визита президент России проведёт переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ. Затем состоится официальный приём. Последний государственный визит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2023 года, летом 2024 года российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

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Токаев встретил Путина у трапа самолета Токаев встретил Путина у трапа самолета 2024-11-27T15:59 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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