Казахстан и Россия реализовали свыше 90 проектов, заявил Токаев
Токаев: Казахстан и Россия реализовали проекты на 18 миллиардов долларов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 27 ноя – РИА Новости. Казахстан и Россия реализовали свыше 90 проектов в различных сферах на сумму более 18 миллиардов долларов, еще 49 перспективных проектов находятся на стадии исполнения, написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в авторской статье для газеты "Известия" в преддверии госвизита в Астану лидера РФ Владимира Путина.
"Казахстан и Россия осуществляют масштабную совместную деятельность в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве и во многих других отраслях. На сегодняшний день реализовано свыше 90 проектов на сумму более 18 миллиардов долларов, еще 49 перспективных проектов находятся на стадии исполнения", - написал Токаев.
Лидер Казахстана отметил среди наиболее значимых проектов начало строительства трех ТЭЦ в республике, модернизацию Экибастузской ГРЭС, а также крупные инициативы по газификации ряда регионов и увеличению объемов транзита российских энергоресурсов в южном и восточном направлениях.
"Последовательно увеличиваются и объемы взаимных инвестиций. В 2023 году российские компании инвестировали в Казахстан более 3 миллиардов долларов, Казахстан вложил в экономику России такую же сумму. Наши страны создают все необходимые условия для поддержки инвесторов, обеспечивая комфортную среду для ведения бизнеса", - подчеркнул Токаев.
Путин 27-28 ноября посетит Астану по приглашению лидера Казахстана. В первый день визита лидер России проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день, в четверг, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ. Затем состоится официальный прием. Последний государственный визит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2023 года, летом 2024 года российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Астане.