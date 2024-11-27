https://ria.ru/20241127/tokaev-1985907393.html

Казахстан и Россия реализовали свыше 90 проектов, заявил Токаев

Казахстан и Россия реализовали свыше 90 проектов, заявил Токаев - РИА Новости, 27.11.2024

Казахстан и Россия реализовали свыше 90 проектов, заявил Токаев

Казахстан и Россия реализовали свыше 90 проектов в различных сферах на сумму более 18 миллиардов долларов, еще 49 перспективных проектов находятся на стадии... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T02:25

2024-11-27T02:25

2024-11-27T02:25

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АЛМА-АТА, 27 ноя – РИА Новости. Казахстан и Россия реализовали свыше 90 проектов в различных сферах на сумму более 18 миллиардов долларов, еще 49 перспективных проектов находятся на стадии исполнения, написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в авторской статье для газеты "Известия" в преддверии госвизита в Астану лидера РФ Владимира Путина. "Казахстан и Россия осуществляют масштабную совместную деятельность в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве и во многих других отраслях. На сегодняшний день реализовано свыше 90 проектов на сумму более 18 миллиардов долларов, еще 49 перспективных проектов находятся на стадии исполнения", - написал Токаев. Лидер Казахстана отметил среди наиболее значимых проектов начало строительства трех ТЭЦ в республике, модернизацию Экибастузской ГРЭС, а также крупные инициативы по газификации ряда регионов и увеличению объемов транзита российских энергоресурсов в южном и восточном направлениях. "Последовательно увеличиваются и объемы взаимных инвестиций. В 2023 году российские компании инвестировали в Казахстан более 3 миллиардов долларов, Казахстан вложил в экономику России такую же сумму. Наши страны создают все необходимые условия для поддержки инвесторов, обеспечивая комфортную среду для ведения бизнеса", - подчеркнул Токаев. Путин 27-28 ноября посетит Астану по приглашению лидера Казахстана. В первый день визита лидер России проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день, в четверг, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ. Затем состоится официальный прием. Последний государственный визит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2023 года, летом 2024 года российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Астане.

https://ria.ru/20241127/tokaev-1985903540.html

https://ria.ru/20241127/putin-1985896704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, казахстан, россия, астана, касым-жомарт токаев, владимир путин, одкб, шос