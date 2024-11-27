https://ria.ru/20241127/tokaev-1985903888.html

Токаев рассказал о подготовке Казахстана и России к юбилею Победы

Токаев рассказал о подготовке Казахстана и России к юбилею Победы - РИА Новости, 27.11.2024

Токаев рассказал о подготовке Казахстана и России к юбилею Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии визита российского лидера Владимира Путина в Астану заявил, что Казахстан и Россия готовятся достойно... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T01:41

2024-11-27T01:41

2024-11-27T01:41

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АЛМА-АТА, 27 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии визита российского лидера Владимира Путина в Астану заявил, что Казахстан и Россия готовятся достойно встретить 80-летний юбилей Великой Победы. Об этом он написал в авторской статье для газеты "Известия"."Наши страны готовятся достойно встретить 80-летний юбилей Великой Победы. Бережное отношение к общей истории проходит красной нитью через сотрудничество Казахстана и России. В ХХ веке наши народы вместе прошли суровое испытание, разгромив фашизм в ходе самой страшной войны в истории человечества. Казахстанцы самоотверженно сражались на фронте. Казахстан стал надежным стратегическим тылом, обеспечивая армию необходимой военной продукцией и продовольствием. Сотни тысяч семей нашли приют на казахской земле во время эвакуации", - написал Токаев. Лидер Казахстана добавил, что слова "Никто не забыт, ничто не забыто" для казахстанцев не просто красивый лозунг, а емкое отражение вечной общенародной памяти о беспримерных подвигах участников войны и тружеников тыла. Путин 27-28 ноября посетит Астану по приглашению лидера Казахстана. В первый день визита президент России проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ. Затем состоится официальный прием. Последний государственный визит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2023 года, летом 2024 года российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Астане.

https://ria.ru/20241127/putin-1985895623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казахстан, россия, астана, касым-жомарт токаев, владимир путин, одкб, шос