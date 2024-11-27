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Токаев рассказал о подготовке Казахстана и России к юбилею Победы - РИА Новости, 27.11.2024
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01:41 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/tokaev-1985903888.html
Токаев рассказал о подготовке Казахстана и России к юбилею Победы
Токаев рассказал о подготовке Казахстана и России к юбилею Победы - РИА Новости, 27.11.2024
Токаев рассказал о подготовке Казахстана и России к юбилею Победы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии визита российского лидера Владимира Путина в Астану заявил, что Казахстан и Россия готовятся достойно... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T01:41
2024-11-27T01:41
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АЛМА-АТА, 27 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии визита российского лидера Владимира Путина в Астану заявил, что Казахстан и Россия готовятся достойно встретить 80-летний юбилей Великой Победы. Об этом он написал в авторской статье для газеты "Известия"."Наши страны готовятся достойно встретить 80-летний юбилей Великой Победы. Бережное отношение к общей истории проходит красной нитью через сотрудничество Казахстана и России. В ХХ веке наши народы вместе прошли суровое испытание, разгромив фашизм в ходе самой страшной войны в истории человечества. Казахстанцы самоотверженно сражались на фронте. Казахстан стал надежным стратегическим тылом, обеспечивая армию необходимой военной продукцией и продовольствием. Сотни тысяч семей нашли приют на казахской земле во время эвакуации", - написал Токаев. Лидер Казахстана добавил, что слова "Никто не забыт, ничто не забыто" для казахстанцев не просто красивый лозунг, а емкое отражение вечной общенародной памяти о беспримерных подвигах участников войны и тружеников тыла. Путин 27-28 ноября посетит Астану по приглашению лидера Казахстана. В первый день визита президент России проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ. Затем состоится официальный прием. Последний государственный визит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2023 года, летом 2024 года российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Астане.
https://ria.ru/20241127/putin-1985895623.html
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в мире, казахстан, россия, астана, касым-жомарт токаев, владимир путин, одкб, шос
В мире, Казахстан, Россия, Астана, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, ОДКБ, ШОС
Токаев рассказал о подготовке Казахстана и России к юбилею Победы

Токаев: Казахстан и Россия готовятся достойно встретить 80-летний юбилей Победы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАвтономные пусковые установки ПГРК "Ярс" на военном параде на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне
Автономные пусковые установки ПГРК Ярс на военном параде на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Автономные пусковые установки ПГРК "Ярс" на военном параде на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 27 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии визита российского лидера Владимира Путина в Астану заявил, что Казахстан и Россия готовятся достойно встретить 80-летний юбилей Великой Победы. Об этом он написал в авторской статье для газеты "Известия".
"Наши страны готовятся достойно встретить 80-летний юбилей Великой Победы. Бережное отношение к общей истории проходит красной нитью через сотрудничество Казахстана и России. В ХХ веке наши народы вместе прошли суровое испытание, разгромив фашизм в ходе самой страшной войны в истории человечества. Казахстанцы самоотверженно сражались на фронте. Казахстан стал надежным стратегическим тылом, обеспечивая армию необходимой военной продукцией и продовольствием. Сотни тысяч семей нашли приют на казахской земле во время эвакуации", - написал Токаев.
Военный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Москва ждет главу Казахстана на праздновании 80-летия Победы
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Лидер Казахстана добавил, что слова "Никто не забыт, ничто не забыто" для казахстанцев не просто красивый лозунг, а емкое отражение вечной общенародной памяти о беспримерных подвигах участников войны и тружеников тыла.
Путин 27-28 ноября посетит Астану по приглашению лидера Казахстана. В первый день визита президент России проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ. Затем состоится официальный прием. Последний государственный визит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2023 года, летом 2024 года российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Астане.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Россия и Казахстан должны помнить о победе над нацизмом, заявил Путин
00:29
 
В миреКазахстанРоссияАстанаКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинОДКБШОС
 
 
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