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Токаев назвал отношения с Россией образцом крепкой и нерушимой дружбы - РИА Новости, 27.11.2024
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01:06 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/tokaev-1985901405.html
Токаев назвал отношения с Россией образцом крепкой и нерушимой дружбы
Токаев назвал отношения с Россией образцом крепкой и нерушимой дружбы - РИА Новости, 27.11.2024
Токаев назвал отношения с Россией образцом крепкой и нерушимой дружбы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии визита президента России Владимира Путина в Астану заявил, что отношения между странами служат образцом... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T01:06
2024-11-27T01:06
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АЛМА-АТА, 27 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии визита президента России Владимира Путина в Астану заявил, что отношения между странами служат образцом крепкой и нерушимой дружбы. Об этом он написал в авторской статье для газеты "Известия"."Отношения между Казахстаном и Россией служат образцом крепкой и нерушимой дружбы. Наше стратегическое партнерство и союзничество основаны на тесных исторических и культурных связях, а также общей ответственности за будущее двух народов. Наши страны, несмотря на беспрецедентные глобальные вызовы, показывают пример добрососедства и многогранного сотрудничества. В основе такого сотрудничества лежат общность интересов, взаимное уважение, конструктивный политический диалог на высоком уровне", - написал Токаев. Казахстанский лидер отметил, что поддерживает регулярные контакты с Путиным, которые отличаются откровенностью, деловитостью и взаимным уважением. Это позволяет оперативно решать возникающие вопросы и укреплять истинно дружественный характер отношений между государствами, добавил глава Казахстана. "Благодаря усилиям правительств и представителей бизнеса двух стран торгово-экономическое взаимодействие Казахстана и России уверенно набирает обороты. Сейчас в Казахстане плодотворно работают 23 тысячи российских компаний, из которых 4 тысячи открылись только за последний год, что свидетельствует о высокой динамике нашего сотрудничества", - отметил казахстанский президент. Путин 27-28 ноября посетит Астану по приглашению лидера Казахстана. В первый день визита президент России проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ. Затем состоится официальный прием. Последний государственный визит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2023 года, летом 2024 года российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Астане.
https://ria.ru/20241127/putin-1985899383.html
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в мире, казахстан, россия, астана, владимир путин, касым-жомарт токаев, одкб, шос
В мире, Казахстан, Россия, Астана, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ, ШОС
Токаев назвал отношения с Россией образцом крепкой и нерушимой дружбы

Токаев: отношения Казахстана и России служат образцом крепкой и нерушимой дружбы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 27 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии визита президента России Владимира Путина в Астану заявил, что отношения между странами служат образцом крепкой и нерушимой дружбы. Об этом он написал в авторской статье для газеты "Известия".
"Отношения между Казахстаном и Россией служат образцом крепкой и нерушимой дружбы. Наше стратегическое партнерство и союзничество основаны на тесных исторических и культурных связях, а также общей ответственности за будущее двух народов. Наши страны, несмотря на беспрецедентные глобальные вызовы, показывают пример добрососедства и многогранного сотрудничества. В основе такого сотрудничества лежат общность интересов, взаимное уважение, конструктивный политический диалог на высоком уровне", - написал Токаев.
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Казахстанский лидер отметил, что поддерживает регулярные контакты с Путиным, которые отличаются откровенностью, деловитостью и взаимным уважением. Это позволяет оперативно решать возникающие вопросы и укреплять истинно дружественный характер отношений между государствами, добавил глава Казахстана.
"Благодаря усилиям правительств и представителей бизнеса двух стран торгово-экономическое взаимодействие Казахстана и России уверенно набирает обороты. Сейчас в Казахстане плодотворно работают 23 тысячи российских компаний, из которых 4 тысячи открылись только за последний год, что свидетельствует о высокой динамике нашего сотрудничества", - отметил казахстанский президент.
Путин 27-28 ноября посетит Астану по приглашению лидера Казахстана. В первый день визита президент России проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ. Затем состоится официальный прием. Последний государственный визит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2023 года, летом 2024 года российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Астане.
Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Межгосударственные отношения России и Казахстана
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В миреКазахстанРоссияАстанаВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевОДКБШОС
 
 
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