https://ria.ru/20241127/tokaev-1985901405.html

Токаев назвал отношения с Россией образцом крепкой и нерушимой дружбы

Токаев назвал отношения с Россией образцом крепкой и нерушимой дружбы - РИА Новости, 27.11.2024

Токаев назвал отношения с Россией образцом крепкой и нерушимой дружбы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии визита президента России Владимира Путина в Астану заявил, что отношения между странами служат образцом... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T01:06

2024-11-27T01:06

2024-11-27T01:06

в мире

казахстан

россия

астана

владимир путин

касым-жомарт токаев

одкб

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908367039_0:104:3070:1831_1920x0_80_0_0_8e88337fe106224dda9b70d1baabfa43.jpg

АЛМА-АТА, 27 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии визита президента России Владимира Путина в Астану заявил, что отношения между странами служат образцом крепкой и нерушимой дружбы. Об этом он написал в авторской статье для газеты "Известия"."Отношения между Казахстаном и Россией служат образцом крепкой и нерушимой дружбы. Наше стратегическое партнерство и союзничество основаны на тесных исторических и культурных связях, а также общей ответственности за будущее двух народов. Наши страны, несмотря на беспрецедентные глобальные вызовы, показывают пример добрососедства и многогранного сотрудничества. В основе такого сотрудничества лежат общность интересов, взаимное уважение, конструктивный политический диалог на высоком уровне", - написал Токаев. Казахстанский лидер отметил, что поддерживает регулярные контакты с Путиным, которые отличаются откровенностью, деловитостью и взаимным уважением. Это позволяет оперативно решать возникающие вопросы и укреплять истинно дружественный характер отношений между государствами, добавил глава Казахстана. "Благодаря усилиям правительств и представителей бизнеса двух стран торгово-экономическое взаимодействие Казахстана и России уверенно набирает обороты. Сейчас в Казахстане плодотворно работают 23 тысячи российских компаний, из которых 4 тысячи открылись только за последний год, что свидетельствует о высокой динамике нашего сотрудничества", - отметил казахстанский президент. Путин 27-28 ноября посетит Астану по приглашению лидера Казахстана. В первый день визита президент России проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ. Затем состоится официальный прием. Последний государственный визит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2023 года, летом 2024 года российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Астане.

https://ria.ru/20241127/putin-1985899383.html

https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985633293.html

казахстан

россия

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казахстан, россия, астана, владимир путин, касым-жомарт токаев, одкб, шос