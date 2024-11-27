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Суд признал законным продление ареста бывшему адвокату Пашаеву - РИА Новости, 27.11.2024
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14:19 27.11.2024 (обновлено: 14:21 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/sud-1985998224.html
Суд признал законным продление ареста бывшему адвокату Пашаеву
Суд признал законным продление ареста бывшему адвокату Пашаеву - РИА Новости, 27.11.2024
Суд признал законным продление ареста бывшему адвокату Пашаеву
Второй западный окружной военный суд признал законным продление до середины января срока ареста экс-адвокату Эльману Пашаеву по делу о мошенничестве, в котором... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T14:19
2024-11-27T14:21
происшествия
эльман пашаев
московский гарнизонный военный суд
россия
елена блиновская
москва
алексей блиновский
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал законным продление до середины января срока ареста экс-адвокату Эльману Пашаеву по делу о мошенничестве, в котором потерпевшая сторона – муж "королевы марафонов" Алексей Блиновский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Московского гарнизонного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласил решение судья Василий Сай.Московский гарнизонный военный суд в середине ноября продлил Пашаеву срок содержания под стражей до 15 января.В ходе слушания адвокат Пашаева просил суд изменить ему меру пресечения на домашний арест. "Пашаев скрываться не собирается, характеризуется весьма положительно, имеет много наград, более трех часов мы ранее представляли доказательства того, сколько им было передано помощи в зону СВО, среди которых более 500 дронов, 20 мотоциклов", - подчеркнул представитель обвиняемого.Защитник также отметил, что Пашаев действительно получал ранение в зоне СВО, хотя многие заявляют об обратном. "У нас есть доказательства, есть свидетели его ранения на передовой", - указал адвокат.Сам Пашаев заявил суду, что его дело "является заказным" и основано исключительно на показаниях Блиновского, деньги у которого он не брал.Прокурор просил оставить решение нижестоящей инстанции в силе.Против Пашаева военными следователями СК РФ возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Вину бывший адвокат не признает.Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов".Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.
https://ria.ru/20241119/pashaev-1984511499.html
https://ria.ru/20241127/blinovskiy-1985991355.html
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происшествия, эльман пашаев, московский гарнизонный военный суд, россия, елена блиновская, москва, алексей блиновский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Эльман Пашаев, Московский гарнизонный военный суд, Россия, Елена Блиновская, Москва, Алексей Блиновский, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд признал законным продление ареста бывшему адвокату Пашаеву

Суд признал законным продление ареста экс-адвокату Пашаеву до середины января

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБывший адвокат Эльман Пашаев перед заседанием суда в Москве
Бывший адвокат Эльман Пашаев перед заседанием суда в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал законным продление до середины января срока ареста экс-адвокату Эльману Пашаеву по делу о мошенничестве, в котором потерпевшая сторона – муж "королевы марафонов" Алексей Блиновский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Постановление Московского гарнизонного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласил решение судья Василий Сай.
Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
У экс-адвоката Пашаева нашли долги на сумму более чем 707 тысяч рублей
19 ноября, 07:19
Московский гарнизонный военный суд в середине ноября продлил Пашаеву срок содержания под стражей до 15 января.
В ходе слушания адвокат Пашаева просил суд изменить ему меру пресечения на домашний арест. "Пашаев скрываться не собирается, характеризуется весьма положительно, имеет много наград, более трех часов мы ранее представляли доказательства того, сколько им было передано помощи в зону СВО, среди которых более 500 дронов, 20 мотоциклов", - подчеркнул представитель обвиняемого.
Защитник также отметил, что Пашаев действительно получал ранение в зоне СВО, хотя многие заявляют об обратном. "У нас есть доказательства, есть свидетели его ранения на передовой", - указал адвокат.
Сам Пашаев заявил суду, что его дело "является заказным" и основано исключительно на показаниях Блиновского, деньги у которого он не брал.
Прокурор просил оставить решение нижестоящей инстанции в силе.
Против Пашаева военными следователями СК РФ возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Пашаев рассказал об очной ставке с Блиновским
Вчера, 13:47
По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Вину бывший адвокат не признает.
Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов".
Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.
Бывший адвокат Эльман Пашаев перед заседанием суда в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Пашаев пытался вернуть статус адвоката
4 октября, 13:48
 
ПроисшествияЭльман ПашаевМосковский гарнизонный военный судРоссияЕлена БлиновскаяМоскваАлексей БлиновскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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