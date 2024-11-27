США могут согласиться на поставки F-35 Турции, заявил министр Гюлер
Глава Минобороны Турции Гюлер: США передумали и могут одобрить поставки F-35
Американский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 27 ноя - РИА Новости. Вашингтон передумал и может все же одобрить поставки истребителей F-35 Анкаре, сообщил министр обороны Турции Яшар Гюлер. Его слова цитирует цитирует гостелеканал TRT Haber.
Во вторник Гюлер сообщил, что у США не осталось претензий к Анкаре относительно использования российских систем ЗРК С-400. Ранее США настаивали на отказе Анкары от использования С-400 как условии поставок F-35. Турция рассчитывает на решение проблемы с истребителями F-35 и российскими ЗРК С-400 при президентстве Дональда Трампа в США, заявил 8 ноября президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"После того, как мы стали разрабатывать свой истребитель KAAN, мнение американских чиновников по F-35 изменилось. Теперь они говорят, что могут их поставить", - цитирует гостелеканал TRT Haber заявление министра в парламенте.
По словам министра, Турция нацелена на получение 40 истребителей.
"Мы отвергли то, что они от нас требовали сделать в отношении С-400. Теперь у американцев не осталось никаких претензий. Все точки определены, все готово в том, что касается использования нами С-400. Достаточно одного нашего приказа - и система будет перемещена в определенный регион, через 12 часов вся система будет полностью установлена, мы будем ее использовать, и ПВО будет на высшем уровне", - цитирует заявление министра в парламенте портал T24.
В тексте речи министра на сайте минобороны Турции данного высказывания нет.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Истребитель пятого поколения KAAN в феврале совершил первый полет, Анкара рассчитывает войти в число стран, производящих боевые самолёты. В "элитный клуб" государств, способных производить боевую авиацию пятого поколения, в настоящий момент входят Россия (Су-57 и Checkmate), США (F-22 и F-35) и Китай (J-20). По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, KAAN поступит на вооружение турецких ВВС к концу 2028 года.