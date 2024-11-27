https://ria.ru/20241127/skuf-1985946060.html
Прообраз "скуфа" ответил на вопрос о втором месте в битве за слово года
Прообраз "скуфа" ответил на вопрос о втором месте в битве за слово года - РИА Новости, 27.11.2024
Прообраз "скуфа" ответил на вопрос о втором месте в битве за слово года
Алексей Скуфьин, ставший прообразом для мема "скуф", ответил на вопрос РИА Новости о втором месте жаргонизма в битве за слово года по версии портала... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T10:53
2024-11-27T10:53
2024-11-27T10:54
общество
россия
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РЯЗАНЬ, 27 ноя - РИА Новости. Алексей Скуфьин, ставший прообразом для мема "скуф", ответил на вопрос РИА Новости о втором месте жаргонизма в битве за слово года по версии портала "Грамота.ру" фразой на латыни - sic transit gloria mundi (так проходит мирская слава). Портал "Грамота.ру" провел экспертное голосование за слово года в России. Пришедший из английского языка молодежный жаргонизм "вайб" стал победителем, второе и третье место в этом списке заняли сленговые слова "скуф" и "прилёт"."Вы знаете, я сейчас Вам на латыни скажу одну поговорку. Sic transit gloria mundi. Так проходит мирская слава. Все, хватит уже. Мне не хочется, чтобы дальше мою фамилию полоскали. Так что, второе место, значит, второе место… Люди, которые упоминают это слово, они обычно в 9 из 10 случаев вкладывают в него негативные коннотации. А мне это как-то не очень нравится", - сказал Скуфьин. Он подчеркнул, что с тем, что сокращение от его фамилии стало мемом, ничего не поделать. Алексей с этим "просто смирился". Интернет-жаргонизм "скуф" стал популярным в 2020-е годы, прообразом этого мема стал пользователь форума "Двач" Алексей Скуфьин. В речи подростков это слово означает мужчин за 35 лет, которые выглядят старше своего возраста, одеваются неопрятно, а свободное время проводят за пивом, компьютерными играми и разговорами о политике.
https://ria.ru/20241105/ovtsa-1981967303.html
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общество, россия
Прообраз "скуфа" ответил на вопрос о втором месте в битве за слово года
Скуфьин ответил на вопрос о втором месте в битве за слово года фразой на латыни
РЯЗАНЬ, 27 ноя - РИА Новости. Алексей Скуфьин, ставший прообразом для мема "скуф", ответил на вопрос РИА Новости о втором месте жаргонизма в битве за слово года по версии портала "Грамота.ру" фразой на латыни - sic transit gloria mundi (так проходит мирская слава).
Портал "Грамота.ру" провел экспертное голосование за слово года в России
. Пришедший из английского языка молодежный жаргонизм "вайб" стал победителем, второе и третье место в этом списке заняли сленговые слова "скуф" и "прилёт".
«
"Вы знаете, я сейчас Вам на латыни скажу одну поговорку. Sic transit gloria mundi. Так проходит мирская слава. Все, хватит уже. Мне не хочется, чтобы дальше мою фамилию полоскали. Так что, второе место, значит, второе место… Люди, которые упоминают это слово, они обычно в 9 из 10 случаев вкладывают в него негативные коннотации. А мне это как-то не очень нравится", - сказал Скуфьин.
Он подчеркнул, что с тем, что сокращение от его фамилии стало мемом, ничего не поделать. Алексей с этим "просто смирился".
Интернет-жаргонизм "скуф" стал популярным в 2020-е годы, прообразом этого мема стал пользователь форума "Двач" Алексей Скуфьин. В речи подростков это слово означает мужчин за 35 лет, которые выглядят старше своего возраста, одеваются неопрятно, а свободное время проводят за пивом, компьютерными играми и разговорами о политике.