Скуф: кто это такой и что значит на молодежном сленге

Русскоязычный интернет регулярно подбрасывает слова, которые сначала живут только в узких кругах, а потом внезапно оказываются везде. "Скуф" — именно такой случай. Если вы натыкались на это слово в мемах или комментариях, но так и не разобрались, о чем речь, — читайте материал РИА Новости.

Кто такой скуф

Слово "скуф" описывает собирательный образ мужчины за тридцать, который выглядит неопрятно, работает на бесперспективной работе и проводит вечера с пивом перед телевизором или за компьютерными играми.

Определение понятия "скуф" простыми словами

Это не диагноз и не оскорбление в юридическом смысле, скорее нарицательный ярлык, в котором смешаны внешность, привычки и жизненная позиция.

Скуфизация в первую очередь означает специфическое отношение к жизни: пассивность, нежелание меняться и отсутствие каких-либо амбиций.

Что значит скуф на молодежном сленге

В молодежной речи слово используется как ироничный или пренебрежительный ярлык для мужчины старше тридцати, который не следит за собой, ведет малоподвижный образ жизни и критикует все современное, при этом сам не меняя ничего вокруг. Консервативные взгляды, диван, телевизор, интернет-споры — классический набор.

Скуф и скуфидон — есть ли разница

Разницы по смыслу практически нет. "Скуфидон" — усиленная, чуть более гротескная версия того же слова. К нему примыкают скуфонавт, скуфец, скуфадрон, скуфяндра и другие производные. Все они взаимозаменяемы и описывают один и тот же типаж — с разной степенью иронии.

Откуда появилось слово "скуф"

У слова есть вполне конкретный прародитель.

Алексей Скуфьин и имиджборд "Двач" в 2018 году

"Скуф" — сокращение от фамилии реального человека, Алексея Скуфьина. В 2018 году он был модератором политического раздела на крупном российском анонимном форуме "Дваче", активно участвовал в патриотических обсуждениях и нередко вступал в конфликты с другими пользователями.

Один из таких конфликтов вышел за рамки переписки: Скуфьин записал видеообращение с оскорблениями в адрес пользователя из Украины и заявил, что ему "на деанон пофиг". Это стало ошибкой — двачеры немедленно занялись поисками и опубликовали его адрес, фотографии и личные данные. После волны травли Скуфьин исчез из сети, а его фамилия стала нарицательной.

Как мем стал популярным

Первые годы слово существовало исключительно внутри "Двача". За пределы имиджборда оно вышло около 2021-го, а к концу 2023-го превратилось в один из самых узнаваемых мемов рунета.

Толчком к массовому распространению стали короткие видео в социальных сетях. Типичный сюжет: мужчина средних лет, пиво, компьютер, апатия. Мем прошел несколько трансформаций: сначала высмеивали конкретно Скуфьина, потом весь типаж, затем в сети появились ролики в защиту скуфов. Финальная стадия — самоирония: мужчины сами называют себя скуфами, смеются над своими недостатками и рассказывают о "дескуфизации".

Как выглядит скуф

Внешние маркеры скуфа — лишний вес с характерным "пивным животом", отечность лица, залысины или неухоженные волосы, небритость и мятая одежда, которая нередко безнадежно устарела.

В целом такой человек выглядит старше своих лет. При этом сам по себе лишний вес или лысина — еще не повод называть кого-то скуфом: важна совокупность черт.

© Shutterstock/FOTODOM / earthphotostock Мужчина с ожирением

Образ жизни и привычки скуфа

Типичный вечер скуфа — телевизор с передачами о рыбалке или спорте, пиво на диване, компьютерные игры и бесконечные споры в интернете. Работа — офисная или заводская, зарплата невысокая, кредиты — регулярные. Фастфуд, минимум движения, ноль карьерных амбиций. Главная черта — пассивность.

Психологический портрет

Психологически скуф — это человек не злой, а скорее усталый. Консерватизм, ворчливость, апатия, пренебрежение ко всему новому и непонятному — при полном нежелании что-либо менять.

Интернет превратил слово "скуф" в мем про уставшего мужчину с пивом и в растянутой футболке. Но с точки зрения психологии за этим образом часто стоят не лень и "деградация", а хронический стресс, эмоциональное выгорание и изменение жизненных приоритетов.

“Важно сразу уточнить: речь не о массовой деградации, а о заметной социальной тенденции, усиленной интернет-культурой, — подчеркивает психолог Ника Болзан. — Психология объясняет это через теорию жизненных стратегий (Life History Theory) — модель распределения энергии и усилий на разных этапах жизни. Пока человек находится в фазе активного поиска партнера и социального признания, внешний вид становится инструментом конкуренции. Когда появляются стабильные отношения, работа и семья, мозг переходит в режим экономии ресурсов. Исследования показывают, что мужчины в устойчивых отношениях имеют более низкий уровень тестостерона, чем мужчины в активном поиске партнера. Снижается биологическая потребность в демонстративном поведении, связанном с социальной и партнерской конкуренцией. После 30 лет многие попадают в так называемый "сэндвич-период": карьера, дети, финансовая ответственность, помощь стареющим родителям. На фоне хронического стресса и риска выгорания внешность часто становится первой сферой, на которой психика сокращает затраты энергии”.

С точки зрения модели "Большой пятерки" личностных черт, у людей, которых описывают этим словом, часто предполагают сниженный уровень открытости новому опыту. Это может проявляться в скепсисе к изменениям, ностальгии по прошлому, ориентации на комфорт и стабильность.

“Психологически такое поведение нередко связано не с леностью, а со стратегией защиты. Быстро меняющийся мир требует постоянного обучения и адаптации, а это требует когнитивных и эмоциональных ресурсов. Проще обесценить новые тренды, чем признать собственную усталость или ощущение потери контроля, — отмечает Ника Болзан. — За таким образом часто стоят обычные человеческие процессы: усталость, эмоциональное выгорание, хронический стресс и переоценка жизненных приоритетов. Проблема начинается не тогда, когда человек перестает соответствовать модным стандартам внешности, а тогда, когда вместе с этим появляются апатия, потеря интереса к жизни, ухудшение здоровья и полное отсутствие заботы о себе. Поэтому вместо насмешек и стигматизации гораздо важнее говорить о психологическом благополучии, профилактике выгорания и поддержке людей, которые живут в состоянии постоянной перегрузки”.

Скуфизация

Скуфизация — постепенный процесс "превращения в скуфа": облысение, набор веса, сужение интересов до самого простого.

Значение термина

В широком смысле — это угасание интереса к себе и к жизни, переход в режим пассивного существования. Обратный процесс называется дескуфизацией: спорт, уход за собой, новые цели. Примечательно, что сам Алексей Скуфьин прошел через дескуфизацию, похудел и дал об этом интервью.

От слова "скуф" образовались и другие производные: оскуфеть и соскуфиться — глаголы завершенного перехода, скуфиня — женский вариант типажа, появившийся после споров о том, почему ярлык вешают только на мужчин.

С какого возраста начинается

Формально скуфизация ассоциируется с тридцатью годами, но жесткой границы нет. Если образ жизни располагает, процесс может начаться и раньше. В этом, собственно, и заключается скрытая за популярностью мема тревога: молодежь смеется над скуфами, но подсознательно понимает, что сама когда-нибудь постареет и столкнется с похожими соблазнами.

Как не стать скуфом

Начать можно с малого: пешие прогулки вместо лифта, меньше фастфуда, зарядка утром.

Физическая активность и правильное питание

Питание — не жесткие диеты, а разумный баланс: больше белка и овощей, меньше жирного и алкоголя. В сети немало историй о том, как мужчины выходили из скуфизации через абонемент в зал и отказ от ежедневного пива.

Уход за внешностью и стиль

Регулярные стрижки, чистая одежда по размеру, базовый уход за кожей — это не тщеславие, а элементарное уважение к себе. Неопрятность — один из главных маркеров скуфа, и в большинстве случаев устранить ее несложно.

Саморазвитие, цели и психологическое здоровье

Отсутствие целей — пожалуй, самое точное определение скуфизации. Саморазвитие не обязательно означает курсы и сертификаты: это может быть любое занятие, которое создает ощущение движения вперед. Апатия и нарастающее безразличие иногда оказываются симптомами выгорания или депрессии, в таких случаях стоит обратиться за профессиональной поддержкой.

Скуф в современной интернет-культуре

Мемы о скуфах стали самостоятельным жанром рунета.

Мемы

Типичный образ — мужчина в майке с пивом перед монитором. В числе тех, кого интернет-пользователи "записали" в скуфы, оказались Леонардо Ди Каприо, Илон Маск, стример Илья Мэддисон, блогер Юрий Хованский и даже первый президент России Борис Ельцин. Из вымышленных персонажей скуфами называли героев шоу "Уральские пельмени" и "Наша Russia". Со временем в мемах появилась и защитная нотка: гордость за принадлежность к типажу, самоирония.

Песни

Образ скуфа нашел отражение в музыке — как в шуточных треках, так и в более серьезных текстах о мужской идентичности и утраченных амбициях. Тема находит отклик у миллениалов, которые узнают в ней себя или своих ровесников.

Игры и кино

В апреле 2024 года в Steam вышла визуальная новелла "Альтушка для скуфа" — совместный проект комиксиста Виталия Терлецкого и автора вирусных аниме-видео RIKANI. За сутки игра вошла в топ-5 продаж российского Steam. В декабре 2024 года стало известно о съемках комедийного фильма "Скуф" режиссера Алексея Степанова с запланированной премьерой в апреле 2026 года. Впрочем, дистрибьютор решил не выпускать картину на большие экраны.

© Shutterstock/FOTODOM / Shutterstock AI Generator Мужчина играет в компьютерную игру

Слово года 2024

Лингвисты "Грамоты.ру" включили "скуф" в шорт-лист слова года — в компанию к "вайбу", "нарративу", "инсайту" и "аскезе". В голосовании, где участвовали более четырехсот филологов, "скуф" занял второе место с 229 баллами, уступив лишь "вайбу" (256 баллов). Лингвисты отметили, что слово находится "в середине пути", но стремительно набирает известность. Сам факт попадания слова с имиджборда в серьезное лингвистическое исследование — красноречивое свидетельство его культурного веса.

Производные слова от "скуф"

Скуфидон / скуфонавт / скуфец — синонимы с усиленной иронией.

Скуфизация — постепенное превращение в скуфа.

Оскуфеть / соскуфиться — стать скуфом (завершенный переход).

Скуфиня / скуфыня — женский вариант типажа.

Дескуфизация — обратный процесс: спорт, уход за собой, новые цели.

Альтушка для скуфа — устойчивое мемное сочетание.

Вопросы и ответы

Скуф — это оскорбление?

Изначально — да. Сегодня слово стало амбивалентным: многие мужчины сами называют себя скуфами с самоиронией.

Может ли женщина быть скуфом?

Формально нет — термин описывал мужской типаж. Но в языке появилась "скуфиня" для аналогичного женского образа.

С какого возраста начинается скуфизация?

Чаще всего говорят о тридцати годах, но процесс может начаться раньше, все зависит от привычек.

Можно ли "вылечиться"?

Да. Дескуфизация — реальная практика. Изменение питания, спорт, уход за собой и новые цели вполне работают.

Скуф — это субкультура?

Нет. Это типаж и мем, а не сообщество с идеологией и символикой.

Как соотносятся скуф, нормис и тюбик?