https://ria.ru/20241127/rossija-1986115644.html
Россия и Казахстан договорились о мероприятиях к юбилею Победы
Россия и Казахстан договорились о мероприятиях к юбилею Победы - РИА Новости, 27.11.2024
Россия и Казахстан договорились о мероприятиях к юбилею Победы
Россия и Казахстан договорились о проведении торжественных мероприятий в 80-ю годовщину Победы, важно осмысление молодежью подвига. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T22:54
2024-11-27T22:54
2024-11-27T22:54
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
день победы
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан договорились о проведении торжественных мероприятий в 80-ю годовщину Победы, важно осмысление молодежью подвига. Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано на сайте Кремля. "Сторонами достигнуты договоренности о проведении торжественных мероприятий в 80-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Акцентирована важность осмысления подрастающими поколениями грандиозного человеческого подвига, совершенного их предками на полях сражений и в тылу", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20241127/pobeda-1986106675.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, день победы
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, День Победы
Россия и Казахстан договорились о мероприятиях к юбилею Победы
Россия и Казахстан договорились о проведении мероприятий в 80-ю годовщину Победы