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Россия и Казахстан договорились о мероприятиях к юбилею Победы - РИА Новости, 27.11.2024
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22:54 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/rossija-1986115644.html
Россия и Казахстан договорились о мероприятиях к юбилею Победы
Россия и Казахстан договорились о мероприятиях к юбилею Победы - РИА Новости, 27.11.2024
Россия и Казахстан договорились о мероприятиях к юбилею Победы
Россия и Казахстан договорились о проведении торжественных мероприятий в 80-ю годовщину Победы, важно осмысление молодежью подвига. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T22:54
2024-11-27T22:54
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
день победы
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан договорились о проведении торжественных мероприятий в 80-ю годовщину Победы, важно осмысление молодежью подвига. Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано на сайте Кремля. "Сторонами достигнуты договоренности о проведении торжественных мероприятий в 80-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Акцентирована важность осмысления подрастающими поколениями грандиозного человеческого подвига, совершенного их предками на полях сражений и в тылу", - говорится в заявлении.
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россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, день победы
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, День Победы
Россия и Казахстан договорились о мероприятиях к юбилею Победы

Россия и Казахстан договорились о проведении мероприятий в 80-ю годовщину Победы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан договорились о проведении торжественных мероприятий в 80-ю годовщину Победы, важно осмысление молодежью подвига.
Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано на сайте Кремля.
«
"Сторонами достигнуты договоренности о проведении торжественных мероприятий в 80-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Акцентирована важность осмысления подрастающими поколениями грандиозного человеческого подвига, совершенного их предками на полях сражений и в тылу", - говорится в заявлении.
Заявление Путина по итогам российско-казахстанских переговоров - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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РоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевДень Победы
 
 
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