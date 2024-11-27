https://ria.ru/20241127/rossija-1986115644.html

Россия и Казахстан договорились о мероприятиях к юбилею Победы

Россия и Казахстан договорились о мероприятиях к юбилею Победы - РИА Новости, 27.11.2024

Россия и Казахстан договорились о мероприятиях к юбилею Победы

Россия и Казахстан договорились о проведении торжественных мероприятий в 80-ю годовщину Победы, важно осмысление молодежью подвига. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T22:54

2024-11-27T22:54

2024-11-27T22:54

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

день победы

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан договорились о проведении торжественных мероприятий в 80-ю годовщину Победы, важно осмысление молодежью подвига. Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано на сайте Кремля. "Сторонами достигнуты договоренности о проведении торжественных мероприятий в 80-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Акцентирована важность осмысления подрастающими поколениями грандиозного человеческого подвига, совершенного их предками на полях сражений и в тылу", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20241127/pobeda-1986106675.html

россия

казахстан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, день победы